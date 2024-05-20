Всі аптеки України
Медичні виробиКорекційні і корсетні виробиБандажібандажі проти грижіБАНДАЖ ПРОТИГРИЖОВИЙЦіни в аптеках

БАНДАЖ ПРОТИГРИЖОВИЙ розмір 3 (353) пупковий з ребрами жорсткості, №1 - Львів (141660) Лікарський препарат - ціни

  • Про препарат
  • Ціни
  • Карта
Львів (адресу не вказано)
Нажаль, препарат в аптеках міста Львів не найдено
В інших містах:
Аптека низьких цін
Детальніше
Зачинено Відчиняється о 08:00
Любомль, вул. Незалежності, 28-А
Всього: упаковка (1)
780,28
Економія: -68,08 грн
712,20 грн
Аптека низьких цін
Детальніше
Зачинено Відчиняється о 07:30
Ковель, бульв. Лесі Українки, 33
Всього: упаковка (1)
858,06
Економія: -99,32 грн
758,74 грн
Аптека копійка
Детальніше
Зачинено Відчиняється о 08:00
Волочиськ, вул. Незалежності, 15
Всього: упаковка (1)
827,94
Економія: -70,33 грн
757,61 грн
Аптека копійка
Детальніше
Зачинено Відчиняється о 08:00
Коломия, перех. Шевченка / Лермонтова, 26/1
Всього: упаковка (1)
835,42
Економія: -84,89 грн
750,53 грн
Аптека низьких цін
Детальніше
Зачинено Відчиняється о 08:00
Рівне, вул. Соборна, 135
Всього: упаковка (1)
827,94
Економія: -56,17 грн
771,77 грн
Аптека копійка
Детальніше
Зачинено Відчиняється о 08:00
Рівне, вул. Соборна, 156
Всього: упаковка (1)
854,53
Економія: -99,00 грн
755,53 грн
Аптека низьких цін
Детальніше
Зачинено Відчиняється о 08:00
Мукачево, вул. Миру, 4-А
Всього: упаковка (1)
549,60
Економія: -29,10 грн
520,50 грн
Аптека низьких цін
Детальніше
Зачинено Відчиняється о 08:00
Ужгород, пл. Корятовича, 22
Всього: упаковка (1)
843,13
Економія: -80,37 грн
762,76 грн
Аптека копійка
Детальніше
Зачинено Відчиняється о 08:00
Ужгород, вул. Капушанська, 19
Всього: упаковка (1)
833,14
Економія: -82,61 грн
750,53 грн
Аптека низьких цін
Детальніше
Зачинено Відчиняється о 08:00
Вараш, вул. Енергетиків, 10
Всього: упаковка (1)
820,63
Економія: -73,25 грн
747,38 грн
Аптека низьких цін
Детальніше
Зачинено Відчиняється о 08:00
Вараш, м-н Вараш, 13
Всього: упаковка (1)
709,61
Економія: -44,67 грн
664,94 грн
Аптека копійка
Детальніше
Зачинено Відчиняється о 08:00
Дунаївці, вул. Шевченка Тараса, 59/6
Всього: упаковка (1)
835,42
Економія: -67,58 грн
767,84 грн
Аптека копійка
Детальніше
Зачинено Відчиняється о 07:30
Звягель, вул. Шевченка, 49
Всього: упаковка (1)
858,54
Економія: -139,94 грн
718,60 грн
Аптека копійка
Детальніше
Зачинено Відчиняється о 08:00
Могилів-Подільський, вул. Стависька, 41
Всього: упаковка (1)
723,54
Економія: -73,10 грн
650,44 грн
Аптека низьких цін
Детальніше
Зачинено Відчиняється о 08:00
Немирів, вул. Горького Максима, 99
Всього: упаковка (1)
841,44
Економія: -57,81 грн
783,63 грн
Аптека низьких цін
Детальніше
Зачинено Відчиняється о 07:30
Бершадь, вул. Мудрого Ярослава, 3
Всього: упаковка (1)
836,86
Економія: -117,46 грн
719,40 грн
Аптека копійка
Детальніше
Зачинено Відчиняється о 08:00
Васильків, вул. Декабристів, 180-А
Всього: упаковка (1)
855,89
Економія: -97,15 грн
758,74 грн
Аптека низьких цін
Детальніше
Зачинено Відчиняється о 08:00
Київ, вул. Тулузи, 3-Б
Всього: упаковка (1)
719,39
Економія: -69,50 грн
649,89 грн
Аптека копійка
Детальніше
Зачинено Відчиняється о 07:00
Київ, просп. Берестейський, 136
Всього: упаковка (1)
829,28
Економія: -42,56 грн
786,72 грн
Аптека низьких цін
Детальніше
Зачинено Відчиняється о 08:00
Київ, просп. Курбаса Леся, 4-Б
Всього: упаковка (1)
833,61
Економія: -106,68 грн
726,93 грн