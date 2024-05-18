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БАНДАЖ ПРОТИГРИЖОВИЙ розмір 3 (353) пупковий з ребрами жорсткості, №1 - Дніпро (Дніпропетровськ) (141660) Лікарський препарат - ціни

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Дніпро (Дніпропетровськ) (адресу не вказано)
Доступно в 5 аптеках
Аптека низьких цін
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Відчинено Зачиняється о 20:00
Дніпро, вул. Галицького Данила, 25
Всього: упаковка (2)
853,40
Економія: -127,58 грн
725,82 грн
Аптека копійка
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Відчинено Зачиняється о 20:30
Дніпро, вул. Кондратюка Юрія, 2
Всього: упаковка (1)
827,79
Економія: -126,86 грн
700,93 грн
Аптека шар@
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Відчинено Зачиняється о 21:00
Дніпро, просп. Науки, 171
Всього: упаковка (1)
546,53
Економія: -26,03 грн
520,50 грн
Аптека шар@
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Відчинено Зачиняється о 20:30
Дніпро, вул. Семафорна, 28
Всього: упаковка (1)
445,33
Економія: -19,83 грн
425,50 грн
Аптека низьких цін
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Відчинено Зачиняється о 20:00
Дніпро, вул. 20-річчя Перемоги, 43-Д
Всього: упаковка (1)
819,45
Економія: -61,84 грн
757,61 грн
В інших містах:
Аптека низьких цін
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Відчинено Зачиняється о 20:00
Кам'янське, просп. Свободи, 30
Всього: упаковка (1)
441,03
Економія: -15,53 грн
425,50 грн
Аптека низьких цін
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Відчинено Зачиняється о 19:00
Новомосковськ, пл. Соборна, 2
Всього: упаковка (1)
851,88
Економія: -150,95 грн
700,93 грн
Аптека шар@
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Відчинено Зачиняється о 20:00
Запоріжжя, вул. Руставі, 2
Всього: упаковка (1)
634,57
Економія: -35,98 грн
598,59 грн
Аптека копійка
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Відчинено Зачиняється о 20:00
Павлоград, вул. Центральна, 27-А
Всього: упаковка (1)
837,91
Економія: -99,24 грн
738,67 грн
Аптека шар@
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Відчинено Зачиняється о 20:00
Запоріжжя, вул. Маковського Спартака, 5
Всього: упаковка (1)
544,44
Економія: -23,94 грн
520,50 грн
Аптека низьких цін
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Відчинено Зачиняється о 20:00
Запоріжжя, перех. Патріотична / Перемоги, 86/121
Всього: упаковка (1)
829,07
Економія: -90,40 грн
738,67 грн
Аптека копійка
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Відчинено Зачиняється о 20:30
Павлоград, вул. Західнодонбаська, 3-А
Всього: упаковка (1)
858,78
Економія: -89,60 грн
769,18 грн
Аптека копійка
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Відчинено Зачиняється о 21:00
Запоріжжя, перех. Шкільна / Запорізька, 30/6
Всього: упаковка (1)
633,73
Економія: -35,14 грн
598,59 грн
Аптека копійка
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Відчинено Зачиняється о 20:30
Запоріжжя, вул. Українця Володимира, 27-А
Всього: упаковка (1)
822,67
Економія: -82,37 грн
740,30 грн
Аптека низьких цін
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Відчинено Зачиняється о 20:30
Запоріжжя, вул. Українця Володимира, 16-А
Всього: упаковка (1)
628,04
Економія: -29,45 грн
598,59 грн
Аптека копійка
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Відчинено Зачиняється о 18:00
Нікополь, вул. Електрометалургів, 33
Всього: упаковка (1)
848,02
Економія: -99,72 грн
748,30 грн
Аптека копійка
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Відчинено Зачиняється о 19:00
Нікополь, просп. Трубників, 15
Всього: упаковка (1)
811,90
Економія: -125,09 грн
686,81 грн
Аптека низьких цін
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Відчинено Зачиняється о 20:00
Покров, вул. Центральна, 52
Всього: упаковка (1)
838,47
Економія: -69,29 грн
769,18 грн
Аптека низьких цін
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Відчинено Зачиняється о 17:00
Лозова, вул. Павлоградська, 48
Всього: упаковка (1)
626,30
Економія: -27,71 грн
598,59 грн
Аптека копійка
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Відчинено Зачиняється о 21:00
Кривий Ріг, м-н Сонячний, 60/1
Всього: упаковка (1)
812,13
Економія: -143,42 грн
668,71 грн