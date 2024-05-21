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БАНДАЖ ПРОТИГРИЖОВИЙ розмір 1 (353) пупковий з ребрами жорсткості, №1 - Запоріжжя (108906) Лікарський препарат - ціни

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Запоріжжя (адресу не вказано)
Доступно в 1 аптеці
Аптека копійка
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Зачинено Відчиняється о 08:00
Запоріжжя, перех. Шкільна / Запорізька, 30/6
Всього: упаковка (1)
627,84
Економія: -40,80 грн
587,04 грн
В інших містах:
Аптека шар@
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Зачинено Відчиняється о 07:00
Балта, вул. Любомирська, 177
Всього: упаковка (1)
383,88
Економія: -52,89 грн
330,99 грн
Аптека низьких цін
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Зачинено Відчиняється о 08:00
Васильків, вул. Грушевського Михайла, 22/2
Всього: упаковка (1)
327,11
Економія: -28,84 грн
298,27 грн
В інших містах більше немає пропозицій з препаратом