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БИНТ ІММОБІЛІЗАЦІЙНИЙ 3M™ SCOTCHCAST™ PLUS 12,7 см х 3,6 м білий, №1 - Львів (58596) Лікарський препарат - ціни

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Львів (адресу не вказано)
Нажаль, препарат в аптеках міста Львів не найдено
В інших містах:
Аптека доброго дня
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Зачинено Відчиняється о 08:00
Київ, вул. Рудницького Степана, 6-А
Всього: упаковка (1)
459,40
Економія: -68,10 грн
391,30 грн
Фармація
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Зачинено Відчиняється о 08:00
Київ, вул. Вербицького Архітектора, 18
Всього: упаковка (3)
482,00
Економія: -103,35 грн
378,65 грн
Аптека 3і
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Зачинено Відчиняється о 08:00
Стрий, вул. Басараб Ольги, 15
Всього: упаковка (2)
321,70 грн
Рецепти здоров'я
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Відчинено Цілодобово
Боярка, вул. Соборності, 51
Всього: упаковка (1)
492,90 грн
В інших містах більше немає пропозицій з препаратом