БИНТ ІММОБІЛІЗАЦІЙНИЙ 3M™ SCOTCHCAST™ PLUS 12,7 см х 3,6 м білий, №1 - Харків (58596) Лікарський препарат - ціни
Нажаль, препарат в аптеках міста Харків не найденоВ інших містах:
Фармація
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Всього: упаковка (3)
Зачинено Відчиняється о 10:00
Київ, вул. Вербицького Архітектора, 18
Аптека доброго дня
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Всього: упаковка (1)
Зачинено Відчиняється о 08:00
Київ, вул. Рудницького Степана, 6-А
Рецепти здоров'я
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Всього: упаковка (1)
Відчинено Цілодобово
Боярка, вул. Соборності, 51
Аптека 3і
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Всього: упаковка (2)
Зачинено Відчиняється о 08:00
Стрий, вул. Басараб Ольги, 15
В інших містах більше немає пропозицій з препаратом