БИНТ ІММОБІЛІЗАЦІЙНИЙ 3M™ SCOTCHCAST™ PLUS 7,6 см х 3,6 м білий, №1 - Харків (58595) Лікарський препарат - ціни
Доступно в 1 аптеці
В інших містах:
Аптека 9-1-1
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Всього: упаковка (20)
Зачинено Відчиняється о 05:00
Харків, вул. Сковороди Григорія, 74
Аптека доброго дня
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Всього: упаковка (3)
Зачинено Відчиняється о 08:00
Київ, перех. Гончара Олеся / Кониського Олександра, 88/2
Аптека доброго дня
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Всього: упаковка (9)
Зачинено Відчиняється о 07:00
Київ, вул. Чорновола В'ячеслава, 28/1
Еко аптека
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Всього: упаковка (3)
Зачинено Відчиняється о 08:00
Самбір, вул. Шпитальна, 12-Г
В інших містах більше немає пропозицій з препаратом