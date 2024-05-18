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БИНТ ІММОБІЛІЗАЦІЙНИЙ 3M™ SCOTCHCAST™ PLUS 7,6 см х 3,6 м білий, №1 - Дніпро (Дніпропетровськ) (58595) Лікарський препарат - ціни

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Дніпро (Дніпропетровськ) (адресу не вказано)
Нажаль, препарат в аптеках міста Дніпро (Дніпропетровськ) не найдено
В інших містах:
Аптека 9-1-1
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Відчинено Зачиняється о 23:00
Харків, вул. Сковороди Григорія, 74
Всього: упаковка (20)
328,66 грн
Аптека доброго дня
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Відчинено Зачиняється о 21:00
Київ, перех. Гончара Олеся / Кониського Олександра, 88/2
Всього: упаковка (3)
289,70
Економія: -42,90 грн
246,80 грн
Аптека доброго дня
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Відчинено Зачиняється о 17:00
Київ, вул. Чорновола В'ячеслава, 28/1
Всього: упаковка (9)
311,40
Економія: -56,20 грн
255,20 грн
Еко аптека
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Відчинено Зачиняється о 21:00
Самбір, вул. Шпитальна, 12-Г
Всього: упаковка (3)
219,77 грн
В інших містах більше немає пропозицій з препаратом