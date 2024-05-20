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БИНТ ІММОБІЛІЗАЦІЙНИЙ 3M™ SCOTCHCAST™ PLUS 5 см х 3,6 м білий, №1 - Одеса (58594) Лікарський препарат - ціни

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Одеса (адресу не вказано)
Нажаль, препарат в аптеках міста Одеса не найдено
В інших містах:
Аптека доброго дня
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Відчинено Зачиняється о 21:00
Київ, перех. Політехнічний / Берестейський, 1/37
Всього: упаковка (2)
206,40 грн
Аптека доброго дня
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Відчинено Зачиняється о 17:00
Київ, вул. Чорновола В'ячеслава, 28/1
Всього: упаковка (11)
264,80
Економія: -58,40 грн
206,40 грн
Аптека низькі ціни №1
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Відчинено Зачиняється о 20:00
Харків, вул. Ярослава Мудрого, 38
Всього: упаковка (2)
266,12 грн
Альго-фарм
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Відчинено Зачиняється о 21:00
Київ, вул. Сім'ї Ідзиковських, 2
Всього: упаковка (1)
219,50 грн
Альго-фарм
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Відчинено Зачиняється о 21:00
Київ, вул. Сверстюка Євгена, 2-Б
Всього: упаковка (1)
228,00 грн
В інших містах більше немає пропозицій з препаратом