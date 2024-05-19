БИНТ ІММОБІЛІЗАЦІЙНИЙ 3M™ SCOTCHCAST™ PLUS 5 см х 3,6 м білий, №1 - Харків (58594) Лікарський препарат - ціни
Доступно в 1 аптеці
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Аптека низькі ціни №1
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Всього: упаковка (2)
Зачинено Відчиняється о 08:00
Харків, вул. Ярослава Мудрого, 38
Аптека доброго дня
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Всього: упаковка (11)
Зачинено Відчиняється о 07:00
Київ, вул. Чорновола В'ячеслава, 28/1
Аптека доброго дня
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Всього: упаковка (2)
Зачинено Відчиняється о 08:00
Київ, перех. Політехнічний / Берестейський, 1/37
Альго-фарм
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Всього: упаковка (1)
Зачинено Відчиняється о 09:00
Київ, вул. Сверстюка Євгена, 2-Б
Альго-фарм
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Всього: упаковка (1)
Зачинено Відчиняється о 09:00
Київ, вул. Сім'ї Ідзиковських, 2
В інших містах більше немає пропозицій з препаратом