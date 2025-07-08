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Кільце Baby-nova
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Аптека акс соціальна
Відчинено
Зачиняється о 20:00
Южне, вул. Шевченка Тараса, 19-Е
335.9 км
КІЛЬЦЕ ОХОЛОДЖУЮЧЕ БЕЗ ПВХ торгової марки "BABY-NOVA" кругле №1
Novatex
128,90
грн
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Аптека enter
Відчинено
Зачиняється о 19:00
Одеса, вул. Бувалкіна Владислава, 62
358.0 км
КІЛЬЦЕ ОХОЛОДЖУЮЧЕ БЕЗ ПВХ торгової марки "BABY-NOVA" у вигляді "8" №1
Novatex
154,00
грн
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Аптека акс соціальна
Відчинено
Зачиняється о 21:00
Одеса, вул. Палія Семена, 118
358.6 км
КІЛЬЦЕ ОХОЛОДЖУЮЧЕ БЕЗ ПВХ торгової марки "BABY-NOVA" у вигляді "8" №1
Novatex
154,00
грн
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Аптека акс соціальна
Відчинено
Зачиняється о 18:00
Одеса, вул. Пішонівська, 20/2
369.4 км
КІЛЬЦЕ ОХОЛОДЖУЮЧЕ БЕЗ ПВХ торгової марки "BABY-NOVA" у вигляді "8" №1
Novatex
154,00
грн
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Аптека акс соціальна
Відчинено
Зачиняється о 21:00
Одеса, вул. Педагогічна, 23-Б
369.4 км
КІЛЬЦЕ ОХОЛОДЖУЮЧЕ БЕЗ ПВХ торгової марки "BABY-NOVA" кругле №1
Novatex
128,90
грн
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Аптека акс соціальна
Відчинено
Зачиняється о 21:00
Одеса, вул. Савельєва Артура, 1-А
369.5 км
КІЛЬЦЕ ОХОЛОДЖУЮЧЕ БЕЗ ПВХ торгової марки "BABY-NOVA" кругле №1
Novatex
126,00
грн
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Віола
Відчинено
Цілодобово
Одеса, дорога Фонтанська, 59
369.7 км
КІЛЬЦЕ ОХОЛОДЖУЮЧЕ БЕЗ ПВХ торгової марки "BABY-NOVA" у вигляді "8" №1
Novatex
152,00
грн
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Аптека
Відчинено
Зачиняється о 20:00
Одеса, вул. Літературна, 1
369.7 км
КІЛЬЦЕ ОХОЛОДЖУЮЧЕ БЕЗ ПВХ торгової марки "BABY-NOVA" у вигляді "8" №1
Novatex
158,10
грн
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Колонтаївська
Відчинено
Зачиняється о 23:00
Одеса, вул. Колонтаївська, 54
370.1 км
КІЛЬЦЕ ОХОЛОДЖУЮЧЕ БЕЗ ПВХ торгової марки "BABY-NOVA" у вигляді "8" №1
Novatex
152,00
грн
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Аптека акс соціальна
Відчинено
Зачиняється о 20:00
Одеса, вул. Михайлівська, 8/4
370.5 км
КІЛЬЦЕ ОХОЛОДЖУЮЧЕ БЕЗ ПВХ торгової марки "BABY-NOVA" кругле №1
Novatex
128,90
грн
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Валерія
Відчинено
Зачиняється о 21:00
Одеса, вул. Філатова Академіка, 13
371.4 км
КІЛЬЦЕ ОХОЛОДЖУЮЧЕ БЕЗ ПВХ торгової марки "BABY-NOVA" у вигляді "8" №1
Novatex
152,00
грн
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Аптека акс соціальна
Відчинено
Зачиняється о 21:00
Одеса, вул. Космонавтів, 9
371.4 км
КІЛЬЦЕ ОХОЛОДЖУЮЧЕ БЕЗ ПВХ торгової марки "BABY-NOVA" у вигляді "8" №1
Novatex
154,00
грн
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Аптека акс соціальна
Відчинено
Зачиняється о 21:00
Одеса, вул. Філатова Академіка, 86
372.1 км
КІЛЬЦЕ ОХОЛОДЖУЮЧЕ БЕЗ ПВХ торгової марки "BABY-NOVA" кругле №1
Novatex
126,00
грн
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Аптека акс соціальна
Відчинено
Зачиняється о 21:00
Одеса, вул. Танцюри Євгена, 33
372.5 км
КІЛЬЦЕ ОХОЛОДЖУЮЧЕ БЕЗ ПВХ торгової марки "BABY-NOVA" кругле №1
Novatex
125,80
грн
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Аптека акс соціальна
Відчинено
Зачиняється о 20:00
Одеса, просп. Княза Мудрого Ярослава, 12
372.7 км
КІЛЬЦЕ ОХОЛОДЖУЮЧЕ БЕЗ ПВХ торгової марки "BABY-NOVA" у вигляді "8" №1
Novatex
154,00
грн
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Аптека акс соціальна
Відчинено
Зачиняється о 21:00
Одеса, просп. Небесної Сотні, 5
372.8 км
КІЛЬЦЕ ОХОЛОДЖУЮЧЕ БЕЗ ПВХ торгової марки "BABY-NOVA" у вигляді "8" №1
Novatex
154,00
грн
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Аптека акс соціальна
Відчинено
Зачиняється о 21:00
Одеса, просп. Княза Мудрого Ярослава, 11-Г
372.8 км
КІЛЬЦЕ ОХОЛОДЖУЮЧЕ БЕЗ ПВХ торгової марки "BABY-NOVA" кругле №1
Novatex
125,80
грн
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Аптека акс соціальна
Відчинено
Зачиняється о 19:00
Одеса, вул. Танцюри Євгена, 46
372.9 км
КІЛЬЦЕ ОХОЛОДЖУЮЧЕ БЕЗ ПВХ торгової марки "BABY-NOVA" у вигляді "8" №1
Novatex
154,00
грн
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Аптека
Відчинено
Зачиняється о 23:00
Одеса, дорога Овідіопольська, 6
372.9 км
КІЛЬЦЕ ОХОЛОДЖУЮЧЕ БЕЗ ПВХ торгової марки "BABY-NOVA" у вигляді "8" №1
Novatex
158,10
грн
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Аптека акс соціальна
Відчинено
Зачиняється о 21:00
Одеса, вул. Левітана, 101
373.0 км
КІЛЬЦЕ ОХОЛОДЖУЮЧЕ БЕЗ ПВХ торгової марки "BABY-NOVA" кругле №1
Novatex
128,90
грн
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