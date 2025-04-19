Кільце Baby-nova

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Відчинено
Зачиняється за 34 хв
Одеса, вул. Бувалкіна Владислава, 62
375.1 км
КІЛЬЦЕ ОХОЛОДЖУЮЧЕ БЕЗ ПВХ торгової марки "BABY-NOVA" у вигляді "8" №1
Novatex
123,10
грн
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Аптека акс соціальна
Відчинено
Зачиняється о 21:00
Одеса, вул. Палія Семена, 118
375.6 км
КІЛЬЦЕ ОХОЛОДЖУЮЧЕ БЕЗ ПВХ торгової марки "BABY-NOVA" у вигляді "8" №1
Novatex
123,30
грн
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Мілана
Відчинено
Зачиняється о 20:00
Одеса, вул. Ойстраха Давида, 2
376.3 км
КІЛЬЦЕ ОХОЛОДЖУЮЧЕ БЕЗ ПВХ торгової марки "BABY-NOVA" у вигляді "8" №1
Novatex
148,30
грн
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Аптека акс соціальна
Зачинено
Відчиняється о 09:00
Одеса, вул. Пішонівська, 20/2
387.4 км
КІЛЬЦЕ ОХОЛОДЖУЮЧЕ БЕЗ ПВХ торгової марки "BABY-NOVA" у вигляді "8" №1
Novatex
123,30
грн
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Аптека акс соціальна
Відчинено
Зачиняється о 21:00
Одеса, вул. Савельєва Артура, 1-А
388.6 км
КІЛЬЦЕ ОХОЛОДЖУЮЧЕ БЕЗ ПВХ торгової марки "BABY-NOVA" кругле №1
Novatex
107,10
грн
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Аптека акс соціальна
Відчинено
Зачиняється о 20:00
Одеса, вул. Михайлівська, 8/4
388.9 км
КІЛЬЦЕ ОХОЛОДЖУЮЧЕ БЕЗ ПВХ торгової марки "BABY-NOVA" кругле №1
Novatex
107,00
грн
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Віола
Відчинено
Цілодобово
Одеса, дорога Фонтанська, 59
388.9 км
КІЛЬЦЕ ОХОЛОДЖУЮЧЕ БЕЗ ПВХ торгової марки "BABY-NOVA" у вигляді "8" №1
Novatex
148,30
грн
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Аптека
Відчинено
Зачиняється о 20:00
Одеса, вул. Літературна, 1
389.1 км
КІЛЬЦЕ ОХОЛОДЖУЮЧЕ БЕЗ ПВХ торгової марки "BABY-NOVA" у вигляді "8" №1
Novatex
148,30
грн
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Валерія
Відчинено
Зачиняється о 21:00
Одеса, вул. Філатова Академіка, 13
390.3 км
КІЛЬЦЕ ОХОЛОДЖУЮЧЕ БЕЗ ПВХ торгової марки "BABY-NOVA" у вигляді "8" №1
Novatex
148,30
грн
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Аптека акс соціальна
Відчинено
Зачиняється о 21:00
Одеса, вул. Космонавтів, 9
390.4 км
КІЛЬЦЕ ОХОЛОДЖУЮЧЕ БЕЗ ПВХ торгової марки "BABY-NOVA" у вигляді "8" №1
Novatex
123,10
грн
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Аптека акс соціальна
Відчинено
Зачиняється о 21:00
Одеса, вул. Філатова Академіка, 86
390.8 км
КІЛЬЦЕ ОХОЛОДЖУЮЧЕ БЕЗ ПВХ торгової марки "BABY-NOVA" кругле №1
Novatex
107,10
грн
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Вузівська
Відчинено
Зачиняється о 23:00
Одеса, вул. Шелухіна Сергія, 82
391.4 км
КІЛЬЦЕ ОХОЛОДЖУЮЧЕ БЕЗ ПВХ торгової марки "BABY-NOVA" у вигляді "8" №1
Novatex
148,30
грн
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Аптека акс соціальна
Відчинено
Зачиняється о 21:00
Одеса, вул. Танцюри Євгена, 33
391.4 км
КІЛЬЦЕ ОХОЛОДЖУЮЧЕ БЕЗ ПВХ торгової марки "BABY-NOVA" кругле №1
Novatex
107,00
грн
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Аптека акс соціальна
Відчинено
Зачиняється за 34 хв
Одеса, вул. Танцюри Євгена, 46
391.7 км
КІЛЬЦЕ ОХОЛОДЖУЮЧЕ БЕЗ ПВХ торгової марки "BABY-NOVA" у вигляді "8" №1
Novatex
123,10
грн
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Аптека акс соціальна
Зачинено
Відчиняється о 08:00
Одеса, вул. Космонавтів, 33
392.0 км
КІЛЬЦЕ ОХОЛОДЖУЮЧЕ БЕЗ ПВХ торгової марки "BABY-NOVA" кругле №1
Novatex
107,10
грн
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Аптека акс соціальна
Відчинено
Зачиняється о 21:00
Одеса, просп. Небесної Сотні, 5
392.0 км
КІЛЬЦЕ ОХОЛОДЖУЮЧЕ БЕЗ ПВХ торгової марки "BABY-NOVA" у вигляді "8" №1
Novatex
123,10
грн
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Аптека акс соціальна
Відчинено
Зачиняється о 20:00
Одеса, просп. Княза Мудрого Ярослава, 12
392.3 км
КІЛЬЦЕ ОХОЛОДЖУЮЧЕ БЕЗ ПВХ торгової марки "BABY-NOVA" у вигляді "8" №1
Novatex
123,10
грн
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Аптека акс соціальна
Відчинено
Зачиняється о 21:00
Одеса, вул. Левітана, 101
392.4 км
КІЛЬЦЕ ОХОЛОДЖУЮЧЕ БЕЗ ПВХ торгової марки "BABY-NOVA" у вигляді "8" №1
Novatex
123,30
грн
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Аптека акс соціальна
Відчинено
Зачиняється о 21:00
Одеса, просп. Княза Мудрого Ярослава, 11-Г
392.4 км
КІЛЬЦЕ ОХОЛОДЖУЮЧЕ БЕЗ ПВХ торгової марки "BABY-NOVA" кругле №1
Novatex
107,00
грн
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Южна
Відчинено
Зачиняється о 20:00
Одеса, вул. Корольова Академіка, 80
392.9 км
КІЛЬЦЕ ОХОЛОДЖУЮЧЕ БЕЗ ПВХ торгової марки "BABY-NOVA" у вигляді "8" №1
Novatex
148,30
грн
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