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БАГАТОЦІЛЬОВИЙ РОЗЧИН ДЛЯ ДОГЛЯДУ ЗА КОНТАКТНИМИ ЛІНЗАМИ ReNu MultiPlus розчин флакон 240 мл, №1 - Львів (49192) Лікарський препарат - ціни

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Львів (адресу не вказано)
Доступно в 83 аптеках
Аптека копійка
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Зачинено Відчиняється о 08:00
Львів, вул. Огієнка Івана, 20
Всього: упаковка (215)
Наявність на 2024-05-21 - 19:00
365,30 грн
Аптека бам
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Зачинено Відчиняється о 08:00
Львів, вул. Клепарівська, 4
Всього: упаковка (215)
Наявність на 2024-05-22 - 12:00
365,30 грн
D.s.
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Зачинено Відчиняється о 09:00
Львів, вул. Словацького, 2
Всього: упаковка (1)
373,55 грн
Swiss pharmacy
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Зачинено Відчиняється о 08:00
Львів, вул. Дорошенка, 8
Всього: упаковка (1)
332,37 грн
D.s.
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Зачинено Відчиняється о 08:00
Львів, вул. Шпитальна, 30
Всього: упаковка (1)
373,55 грн
Подорожник
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Зачинено Відчиняється о 08:00
Львів, вул. Джерельна, 1
Всього: упаковка (215)
Наявність на 2024-05-21 - 20:00
365,30 грн
Подорожник
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Зачинено Відчиняється о 08:00
Львів, вул. Шпитальна, 9
Всього: упаковка (215)
Наявність на 2024-05-21 - 20:00
365,30 грн
Аптека шар@
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Зачинено Відчиняється о 08:00
Львів, вул. Городоцька, 80
Всього: упаковка (2)
288,40
Економія: -13,81 грн
274,59 грн
Аптека низьких цін
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Зачинено Відчиняється о 08:00
Львів, вул. Шпитальна, 8
Всього: упаковка (2)
352,60
Економія: -43,91 грн
308,69 грн
Аптека бам
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Зачинено Відчиняється о 07:45
Львів, вул. Городоцька, 82
Всього: упаковка (215)
Наявність на 2024-05-21 - 18:00
365,30 грн
Подорожник
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Зачинено Відчиняється о 08:00
Львів, просп. Свободи, 49
Всього: упаковка (215)
Наявність на 2024-05-21 - 16:00
365,30 грн
Подорожник
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Зачинено Відчиняється о 05:00
Львів, пл. Міцкевича, 6/7
Всього: упаковка (215)
Наявність на 2024-05-21 - 19:00
365,30 грн
D.s.
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Зачинено Відчиняється о 08:00
Львів, вул. Шевченка Тараса, 17
Всього: упаковка (3)
373,55 грн
D.s.
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Зачинено Відчиняється о 08:00
Львів, вул. Київська, 9
Всього: упаковка (1)
373,55 грн
Подорожник
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Зачинено Відчиняється о 08:00
Львів, вул. Куліша, 15
Всього: упаковка (215)
Наявність на 2024-05-21 - 20:00
365,30 грн
Подорожник
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Зачинено Відчиняється о 08:00
Львів, вул. Русових, 1
Всього: упаковка (215)
Наявність на 2024-05-21 - 17:00
365,30 грн
Аптека низьких цін
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Зачинено Відчиняється о 08:00
Львів, вул. Городоцька, 102
Всього: упаковка (215)
Наявність на 2024-05-21 - 16:00
365,30 грн
Пульс
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Зачинено Відчиняється о 05:00
Львів, вул. Міхновських, 31-А
Всього: упаковка (1)
338,10 грн
Аптека доброго дня
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Зачинено Відчиняється о 08:00
Львів, просп. Шевченка Тараса, 16
Всього: упаковка (1)
395,10
Економія: -5,40 грн
389,70 грн
Подорожник
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Зачинено Відчиняється о 05:00
Львів, просп. Чорновола В'ячеслава, 2-Б
Всього: упаковка (215)
Наявність на 2024-05-21 - 16:00
365,30 грн