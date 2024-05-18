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БАГАТОЦІЛЬОВИЙ РОЗЧИН ДЛЯ ДОГЛЯДУ ЗА КОНТАКТНИМИ ЛІНЗАМИ ReNu MultiPlus розчин флакон 120 мл з контейнером для лінз, №1 - Дніпро (Дніпропетровськ) (230078) Лікарський препарат - ціни

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Дніпро (Дніпропетровськ) (адресу не вказано)
Доступно в 3 аптеках
Аптека24
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Відчинено Зачиняється о 20:00
Дніпро, вул. Незалежності, 27
Всього: упаковка (1)
259,70 грн
Аптека24
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Відчинено Зачиняється о 20:00
Дніпро, вул. Короленка, 3-Б
Всього: упаковка (1)
283,50 грн
Аптека24
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Відчинено Зачиняється о 20:00
Дніпро, бульв. Слави, 40
Всього: упаковка (1)
237,70 грн
В інших містах:
Аптека24
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Відчинено Зачиняється о 19:00
Харків, проїзд Стадіонний, 17-А
Всього: упаковка (1)
237,60 грн
Аптека24
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Відчинено Зачиняється о 20:00
Черкаси, вул. Дашковича Остафія, 19
Всього: упаковка (1)
237,60 грн
Аптека24
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Суми, вул. Іллінська, 35
Всього: упаковка (1)
247,90 грн
Аптека24
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Відчинено Зачиняється о 20:00
Миколаїв, вул. Чкалова, 91-А
Всього: упаковка (1)
283,30 грн
Аптека24
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Відчинено Зачиняється о 20:00
Одеса, вул. Пушкінська, 83
Всього: упаковка (1)
247,90 грн
Аптека24
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Відчинено Зачиняється о 21:00
Київ, вул. Ніжинська, 16
Всього: упаковка (1)
270,90 грн
Аптека24
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Відчинено Зачиняється о 20:00
Київ, вул. Єфремова Академіка, 3
Всього: упаковка (1)
248,10 грн
Аптека24
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Відчинено Зачиняється о 20:00
Чернівці, вул. Головна, 200
Всього: упаковка (1)
247,40 грн
Аптека24
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Відчинено Зачиняється о 20:00
Тернопіль, вул. Текстильна, 28-Ч
Всього: упаковка (1)
250,10 грн
Аптека24
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Відчинено Зачиняється о 20:30
Львів, вул. Зубрівська, 38
Всього: упаковка (1)
237,60 грн
В інших містах більше немає пропозицій з препаратом