Всі аптеки України
Медичні виробиОфтальмологічні та оптичні виробиБагатоцільові розчиниБАГАТОЦІЛЬОВИЙ РОЗЧИН ДЛЯ ДОГЛЯДУ ЗА КОНТАКТНИМИ ЛІНЗАМИ ReNu MultiPlusЦіни в аптеках

БАГАТОЦІЛЬОВИЙ РОЗЧИН ДЛЯ ДОГЛЯДУ ЗА КОНТАКТНИМИ ЛІНЗАМИ ReNu MultiPlus розчин флакон 360 мл, №1 - Харків (108781) Лікарський препарат - ціни

  • Про препарат
  • Ціни
  • Карта
Харків (адресу не вказано)
Доступно в 315 аптеках
Аптека оптових цін
Детальніше
Зачинено Відчиняється о 08:00
Харків, вул. Руставелі Шота, 10
Всього: упаковка (2)
409,21 грн
Бажаємо здоров'я
Детальніше
Зачинено Відчиняється о 08:00
Харків, вул. Сковороди Григорія, 42
Всього: упаковка (1)
425,60 грн
Аптека низьких цін
Детальніше
Зачинено Відчиняється о 08:00
Харків, вул. Сковороди Григорія, 40
Всього: упаковка (2)
448,04
Економія: -82,46 грн
365,58 грн
Аптека 9-1-1
Детальніше
Відчинено Зачиняється за 07 хв
Харків, вул. Сковороди Григорія, 2-А
Всього: упаковка (1)
413,51 грн
Аптека 9-1-1
Детальніше
Зачинено Відчиняється о 08:00
Харків, вул. Сковороди Григорія, 20
Всього: упаковка (1)
392,30 грн
Аптека 9-1-1
Детальніше
Зачинено Відчиняється о 08:00
Харків, вул. Дарвіна, 1
Всього: упаковка (1)
382,32 грн
Аптека низьких цін
Детальніше
Зачинено Відчиняється о 08:00
Харків, вул. Сковороди Григорія, 10
Всього: упаковка (2)
452,85
Економія: -87,24 грн
365,61 грн
Аптека оптових цін
Детальніше
Зачинено Відчиняється о 08:00
Харків, просп. Героїв Харкова, 99
Всього: упаковка (1)
409,76 грн
Перша аптека
Детальніше
Відчинено Зачиняється за 07 хв
Харків, пл. Конституції, 20
Всього: упаковка (2)
469,09 грн
Аптека доброго дня
Детальніше
Зачинено Відчиняється о 09:00
Харків, вул. Сумська, 6
Всього: упаковка (3)
543,70
Економія: -141,50 грн
402,20 грн
Аптека 9-1-1
Детальніше
Зачинено Відчиняється о 08:00
Харків, пл. Конституції, 1
Всього: упаковка (2)
468,75 грн
1 соціальна аптека
Детальніше
Зачинено Відчиняється о 08:00
Харків, пл. Захисників України, 7/8
Всього: упаковка (1)
543,70
Економія: -90,10 грн
453,60 грн
Подорожник
Детальніше
Зачинено Відчиняється о 08:00
Харків, пл. Конституції, 1
Всього: упаковка (300)
Наявність на 2024-05-21 - 20:00
415,70 грн
Аптека низькі ціни №1
Детальніше
Відчинено Зачиняється за 07 хв
Харків, вул. Малом'ясницька, 9/11
Всього: упаковка (1)
440,38 грн
Аптека низьких цін
Детальніше
Зачинено Відчиняється о 07:30
Харків, пл. Захисників України, 7/8
Всього: упаковка (4)
452,24
Економія: -78,97 грн
373,27 грн
Аптека оптових цін
Детальніше
Відчинено Зачиняється за 07 хв
Харків, пл. Захисників України, 5/6
Всього: упаковка (1)
407,20 грн
Аптека оптових цін
Детальніше
Відчинено Зачиняється за 07 хв
Харків, вул. Нетіченська, 25
Всього: упаковка (2)
469,35 грн
Аптека 9-1-1
Детальніше
Відчинено Зачиняється за 07 хв
Харків, вул. Сумська, 23/34
Всього: упаковка (2)
454,21 грн
Аптека 9-1-1
Детальніше
Зачинено Відчиняється о 08:00
Харків, вул. Вернадського Академіка, 14
Всього: упаковка (2)
471,58 грн
Аптека 9-1-1
Детальніше
Відчинено Зачиняється за 07 хв
Харків, пл. Захисників України, 1
Всього: упаковка (1)
391,29 грн