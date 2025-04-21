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Іплікатор Кузнецова
Іплікатор Кузнецова
Вінниця
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Відчиняється о 08:00
Ізяслав, вул. Шевченка, 40-Б
154.5 км
ІПЛІКАТОР КУЗНЕЦОВА № 108 №1
ТПГХНТ
227,00
грн
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D.s.
Зачинено
Відчиняється о 08:00
Волочиськ, вул. Незалежності, 21
168.5 км
ІПЛІКАТОР КУЗНЕЦОВА № 108 №1
ТПГХНТ
227,00
грн
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D.s.
Зачинено
Відчиняється о 08:00
Волочиськ, вул. Слави, 1
168.7 км
ІПЛІКАТОР КУЗНЕЦОВА № 108 №1
ТПГХНТ
183,00
грн
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Вета
Зачинено
Відчиняється о 08:00
Бровари, вул. Білана Олександра, 5
214.1 км
ІПЛІКАТОР КУЗНЕЦОВА № 108 №1
ТПГХНТ
191,10
грн
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D.s.
Зачинено
Відчиняється о 08:00
Чернівці, просп. Незалежності, 113
216.3 км
ІПЛІКАТОР КУЗНЕЦОВА № 108 №1
ТПГХНТ
227,00
грн
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Вета
Зачинено
Відчиняється о 08:00
Бровари, бульв. Незалежності, 9
217.7 км
ІПЛІКАТОР КУЗНЕЦОВА № 108 №1
ТПГХНТ
225,99
грн
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D.s.
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Відчиняється о 08:00
Черкаси, вул. Сінна, 5/1
262.2 км
ІПЛІКАТОР КУЗНЕЦОВА № 108 №1
ТПГХНТ
190,25
грн
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Пульс
Відчинено
Зачиняється за 8 хв
Новий Розділ, просп. Шевченка Тараса, 7
317.0 км
ІПЛІКАТОР КУЗНЕЦОВА № 108 №1
ТПГХНТ
254,79
грн
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D.s.
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Відчиняється о 08:00
Львів, вул. Франка Івана, 87
328.6 км
ІПЛІКАТОР КУЗНЕЦОВА № 108 №1
ТПГХНТ
190,25
грн
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D.s.
Зачинено
Відчиняється о 09:00
Львів, просп. Шевченка Тараса, 22
328.9 км
ІПЛІКАТОР КУЗНЕЦОВА № 108 №1
ТПГХНТ
243,00
грн
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D.s.
Зачинено
Відчиняється о 09:00
Львів, вул. Стрийська, 59
329.1 км
ІПЛІКАТОР КУЗНЕЦОВА № 108 №1
ТПГХНТ
243,00
грн
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D.s.
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Відчиняється о 08:00
Львів, вул. Шпитальна, 30
329.8 км
ІПЛІКАТОР КУЗНЕЦОВА № 108 №1
ТПГХНТ
227,00
грн
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D.s.
Зачинено
Відчиняється о 08:00
Львів, вул. Базарна, 11
330.0 км
ІПЛІКАТОР КУЗНЕЦОВА № 108 №1
ТПГХНТ
243,00
грн
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D.s.
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Відчиняється о 08:00
Львів, вул. Київська, 9
330.3 км
ІПЛІКАТОР КУЗНЕЦОВА № 108 №1
ТПГХНТ
243,00
грн
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Пульс
Відчинено
Зачиняється за 8 хв
Шептицький, вул. Івасюка Володимира, 2
330.5 км
ІПЛІКАТОР КУЗНЕЦОВА № 108 №1
ТПГХНТ
254,79
грн
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D.s.
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Відчиняється о 08:00
Львів, вул. Бандери Степана, 71
330.5 км
ІПЛІКАТОР КУЗНЕЦОВА № 108 №1
ТПГХНТ
243,00
грн
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Пульс
Відчинено
Зачиняється за 8 хв
Львів, вул. Володимира Великого, 61
330.8 км
ІПЛІКАТОР КУЗНЕЦОВА № 56 №1
ТПГХНТ
134,89
грн
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D.s.
Зачинено
Відчиняється о 08:00
Львів, вул. Федьковича, 26
330.9 км
ІПЛІКАТОР КУЗНЕЦОВА № 108 №1
ТПГХНТ
243,00
грн
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D.s.
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Відчиняється о 09:00
Львів, вул. Городоцька, 181
331.5 км
ІПЛІКАТОР КУЗНЕЦОВА № 108 №1
ТПГХНТ
227,00
грн
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Зачинено
Відчиняється о 08:00
Львів, вул. Кульпарківська, 3
331.7 км
ІПЛІКАТОР КУЗНЕЦОВА № 108 №1
ТПГХНТ
243,00
грн
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