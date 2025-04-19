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Іплікатор Кузнецова
Іплікатор Кузнецова
Одеса
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Відчиняється о 08:00
Черкаси, вул. Сінна, 5/1
342.8 км
ІПЛІКАТОР КУЗНЕЦОВА № 108 №1
ТПГХНТ
190,25
грн
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D.s.
Зачинено
Відчиняється о 09:00
Чернівці, просп. Незалежності, 113
408.8 км
ІПЛІКАТОР КУЗНЕЦОВА № 108 №1
ТПГХНТ
227,00
грн
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Вета
Зачинено
Відчиняється о 09:00
Бровари, вул. Білана Олександра, 5
446.6 км
ІПЛІКАТОР КУЗНЕЦОВА № 108 №1
ТПГХНТ
191,10
грн
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Вета
Зачинено
Відчиняється о 08:00
Бровари, бульв. Незалежності, 9
448.2 км
ІПЛІКАТОР КУЗНЕЦОВА № 108 №1
ТПГХНТ
225,99
грн
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D.s.
Зачинено
Відчиняється о 09:00
Волочиськ, вул. Незалежності, 21
475.1 км
ІПЛІКАТОР КУЗНЕЦОВА № 108 №1
ТПГХНТ
227,00
грн
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D.s.
Зачинено
Відчиняється о 08:00
Волочиськ, вул. Слави, 1
475.2 км
ІПЛІКАТОР КУЗНЕЦОВА № 108 №1
ТПГХНТ
183,00
грн
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D.s.
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Відчиняється о 08:00
Ізяслав, вул. Шевченка, 40-Б
494.0 км
ІПЛІКАТОР КУЗНЕЦОВА № 108 №1
ТПГХНТ
227,00
грн
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Пульс
Відчинено
Зачиняється о 23:00
Новий Розділ, просп. Шевченка Тараса, 7
590.0 км
ІПЛІКАТОР КУЗНЕЦОВА № 108 №1
ТПГХНТ
254,79
грн
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Пульс
Зачинено
Відчиняється о 09:00
Стрий, пл. Ринок, 26
595.2 км
ІПЛІКАТОР КУЗНЕЦОВА № 56 №1
ТПГХНТ
147,42
грн
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D.s.
Зачинено
Відчиняється о 09:00
Виноградів, вул. Шевченка Тараса, 8-Б
605.5 км
ІПЛІКАТОР КУЗНЕЦОВА № 108 №1
ТПГХНТ
243,00
грн
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D.s.
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Відчиняється о 09:00
Львів, вул. Стрийська, 59
616.5 км
ІПЛІКАТОР КУЗНЕЦОВА № 108 №1
ТПГХНТ
243,00
грн
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Відчиняється о 10:00
Львів, вул. Франка Івана, 87
617.6 км
ІПЛІКАТОР КУЗНЕЦОВА № 108 №1
ТПГХНТ
190,25
грн
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D.s.
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Відчиняється о 10:00
Львів, просп. Шевченка Тараса, 22
618.2 км
ІПЛІКАТОР КУЗНЕЦОВА № 108 №1
ТПГХНТ
243,00
грн
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D.s.
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Відчиняється о 09:00
Пустомити, вул. Грушевського Михайла, 22-А
618.3 км
ІПЛІКАТОР КУЗНЕЦОВА № 108 №1
ТПГХНТ
243,00
грн
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D.s.
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Відчиняється о 09:00
Львів, вул. Київська, 9
619.2 км
ІПЛІКАТОР КУЗНЕЦОВА № 108 №1
ТПГХНТ
243,00
грн
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Відчиняється о 09:00
Львів, вул. Шпитальна, 30
619.4 км
ІПЛІКАТОР КУЗНЕЦОВА № 108 №1
ТПГХНТ
227,00
грн
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Відчиняється о 09:00
Львів, вул. Бандери Степана, 71
619.5 км
ІПЛІКАТОР КУЗНЕЦОВА № 108 №1
ТПГХНТ
243,00
грн
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D.s.
Зачинено
Відчиняється о 08:00
Львів, вул. Базарна, 11
619.6 км
ІПЛІКАТОР КУЗНЕЦОВА № 108 №1
ТПГХНТ
243,00
грн
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Відчиняється о 09:00
Львів, вул. Федьковича, 26
619.8 км
ІПЛІКАТОР КУЗНЕЦОВА № 108 №1
ТПГХНТ
243,00
грн
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Відчиняється о 09:00
Львів, вул. Городоцька, 181
620.3 км
ІПЛІКАТОР КУЗНЕЦОВА № 108 №1
ТПГХНТ
227,00
грн
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