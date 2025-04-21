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Іплікатор Кузнецова
Іплікатор Кузнецова
Миколаїв
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Відчинено
Зачиняється о 20:00
Черкаси, вул. Сінна, 5/1
276.4 км
ІПЛІКАТОР КУЗНЕЦОВА № 108 №1
ТПГХНТ
190,25
грн
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Вета
Відчинено
Зачиняється о 20:00
Бровари, вул. Білана Олександра, 5
406.7 км
ІПЛІКАТОР КУЗНЕЦОВА № 108 №1
ТПГХНТ
191,10
грн
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Вета
Відчинено
Зачиняється о 21:00
Бровари, бульв. Незалежності, 9
407.5 км
ІПЛІКАТОР КУЗНЕЦОВА № 108 №1
ТПГХНТ
225,99
грн
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D.s.
Відчинено
Зачиняється о 20:00
Чернівці, просп. Незалежності, 113
476.6 км
ІПЛІКАТОР КУЗНЕЦОВА № 108 №1
ТПГХНТ
227,00
грн
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D.s.
Відчинено
Зачиняється о 20:00
Волочиськ, вул. Незалежності, 21
515.7 км
ІПЛІКАТОР КУЗНЕЦОВА № 108 №1
ТПГХНТ
227,00
грн
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D.s.
Відчинено
Зачиняється о 20:00
Волочиськ, вул. Слави, 1
515.8 км
ІПЛІКАТОР КУЗНЕЦОВА № 108 №1
ТПГХНТ
183,00
грн
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D.s.
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Зачиняється о 20:00
Ізяслав, вул. Шевченка, 40-Б
518.3 км
ІПЛІКАТОР КУЗНЕЦОВА № 108 №1
ТПГХНТ
227,00
грн
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Пульс
Відчинено
Зачиняється о 23:00
Новий Розділ, просп. Шевченка Тараса, 7
646.1 км
ІПЛІКАТОР КУЗНЕЦОВА № 108 №1
ТПГХНТ
254,79
грн
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Пульс
Відчинено
Зачиняється о 20:00
Стрий, пл. Ринок, 26
656.0 км
ІПЛІКАТОР КУЗНЕЦОВА № 56 №1
ТПГХНТ
147,42
грн
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D.s.
Відчинено
Зачиняється о 18:00
Львів, вул. Стрийська, 59
668.3 км
ІПЛІКАТОР КУЗНЕЦОВА № 108 №1
ТПГХНТ
243,00
грн
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D.s.
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Зачиняється о 20:00
Львів, вул. Франка Івана, 87
668.9 км
ІПЛІКАТОР КУЗНЕЦОВА № 108 №1
ТПГХНТ
190,25
грн
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D.s.
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Зачиняється о 20:30
Львів, просп. Шевченка Тараса, 22
669.4 км
ІПЛІКАТОР КУЗНЕЦОВА № 108 №1
ТПГХНТ
243,00
грн
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Пульс
Відчинено
Зачиняється о 23:00
Львів, вул. Володимира Великого, 61
670.4 км
ІПЛІКАТОР КУЗНЕЦОВА № 56 №1
ТПГХНТ
134,89
грн
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D.s.
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Зачиняється о 18:00
Львів, вул. Шпитальна, 30
670.5 км
ІПЛІКАТОР КУЗНЕЦОВА № 108 №1
ТПГХНТ
227,00
грн
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D.s.
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Зачиняється о 20:00
Львів, вул. Київська, 9
670.6 км
ІПЛІКАТОР КУЗНЕЦОВА № 108 №1
ТПГХНТ
243,00
грн
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D.s.
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Зачиняється о 18:00
Львів, вул. Базарна, 11
670.7 км
ІПЛІКАТОР КУЗНЕЦОВА № 108 №1
ТПГХНТ
243,00
грн
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D.s.
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Зачиняється о 19:00
Львів, вул. Бандери Степана, 71
670.9 км
ІПЛІКАТОР КУЗНЕЦОВА № 108 №1
ТПГХНТ
243,00
грн
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D.s.
Відчинено
Зачиняється о 18:00
Львів, вул. Федьковича, 26
671.2 км
ІПЛІКАТОР КУЗНЕЦОВА № 108 №1
ТПГХНТ
243,00
грн
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D.s.
Відчинено
Зачиняється о 19:00
Львів, вул. Городоцька, 181
671.7 км
ІПЛІКАТОР КУЗНЕЦОВА № 108 №1
ТПГХНТ
227,00
грн
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D.s.
Відчинено
Зачиняється о 19:00
Львів, вул. Кульпарківська, 3
671.9 км
ІПЛІКАТОР КУЗНЕЦОВА № 108 №1
ТПГХНТ
243,00
грн
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