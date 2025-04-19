Львів (адресу не вказано)
Доступно в 10 аптеках у Львів
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Зачинено
Відчиняється о 09:00
Львів, вул. Шпитальна, 30
0.7 км
ІПЛІКАТОР КУЗНЕЦОВА № 108 №1
ТПГХНТ
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Зачинено
Відчиняється о 08:00
Львів, вул. Базарна, 11
0.8 км
ІПЛІКАТОР КУЗНЕЦОВА № 108 №1
ТПГХНТ
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Зачинено
Відчиняється о 09:00
Львів, вул. Київська, 9
0.9 км
ІПЛІКАТОР КУЗНЕЦОВА № 108 №1
ТПГХНТ
D.s.
Зачинено
Відчиняється о 09:00
Львів, вул. Бандери Степана, 71
0.9 км
ІПЛІКАТОР КУЗНЕЦОВА № 108 №1
ТПГХНТ
D.s.
Зачинено
Відчиняється о 10:00
Львів, просп. Шевченка Тараса, 22
1.0 км
ІПЛІКАТОР КУЗНЕЦОВА № 108 №1
ТПГХНТ
D.s.
Зачинено
Відчиняється о 09:00
Львів, вул. Федьковича, 26
1.2 км
ІПЛІКАТОР КУЗНЕЦОВА № 108 №1
ТПГХНТ
D.s.
Зачинено
Відчиняється о 10:00
Львів, вул. Франка Івана, 87
1.6 км
ІПЛІКАТОР КУЗНЕЦОВА № 108 №1
ТПГХНТ
D.s.
Зачинено
Відчиняється о 09:00
Львів, вул. Городоцька, 181
1.7 км
ІПЛІКАТОР КУЗНЕЦОВА № 108 №1
ТПГХНТ
D.s.
Зачинено
Відчиняється о 09:00
Львів, вул. Кульпарківська, 3
2.0 км
ІПЛІКАТОР КУЗНЕЦОВА № 108 №1
ТПГХНТ
Пульс
Зачинено
Відчиняється о 05:00
Львів, вул. Володимира Великого, 61
3.5 км
ІПЛІКАТОР КУЗНЕЦОВА № 56 №1
ТПГХНТ
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Зачинено
Відчиняється о 09:00
Львів, вул. Стрийська, 59
4.7 км
ІПЛІКАТОР КУЗНЕЦОВА № 108 №1
ТПГХНТ
В містах поряд
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Відчиняється о 09:00
Пустомити, вул. Грушевського Михайла, 22-А
15.7 км
ІПЛІКАТОР КУЗНЕЦОВА № 108 №1
ТПГХНТ
Пульс
Зачинено
Відчиняється о 05:00
Новий Розділ, просп. Шевченка Тараса, 7
41.5 км
ІПЛІКАТОР КУЗНЕЦОВА № 108 №1
ТПГХНТ
Пульс
Зачинено
Відчиняється о 05:00
Мостиська, вул. Полуботка Гетьмана, 3
61.9 км
ІПЛІКАТОР КУЗНЕЦОВА № 56 №1
ТПГХНТ
Пульс
Зачинено
Відчиняється о 05:00
Шептицький, вул. Івасюка Володимира, 2
63.3 км
ІПЛІКАТОР КУЗНЕЦОВА № 108 №1
ТПГХНТ
D.s.
Зачинено
Відчиняється о 09:00
Шептицький, вул. Сокальська, 5/1
63.9 км
ІПЛІКАТОР КУЗНЕЦОВА № 108 №1
ТПГХНТ
Пульс
Зачинено
Відчиняється о 09:00
Стрий, пл. Ринок, 26
66.0 км
ІПЛІКАТОР КУЗНЕЦОВА № 56 №1
ТПГХНТ
Пульс
Зачинено
Відчиняється о 05:00
Самбір, вул. Перемишльська, 3
69.4 км
ІПЛІКАТОР КУЗНЕЦОВА № 56 №1
ТПГХНТ
Пульс
Зачинено
Відчиняється о 09:00
Борислав, вул. Коваліва, 14-А
73.7 км
ІПЛІКАТОР КУЗНЕЦОВА № 108 №1
ТПГХНТ
D.s.
Зачинено
Відчиняється о 08:00
Волочиськ, вул. Слави, 1
161.3 км
ІПЛІКАТОР КУЗНЕЦОВА № 108 №1
ТПГХНТ