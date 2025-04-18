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Іплікатор Кузнецова
Іплікатор Кузнецова
Київ
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Вета
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Відчиняється о 08:00
Бровари, вул. Білана Олександра, 5
16.8 км
ІПЛІКАТОР КУЗНЕЦОВА № 108 №1
ТПГХНТ
191,10
грн
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Вета
Зачинено
Відчиняється о 08:00
Бровари, бульв. Незалежності, 9
20.7 км
ІПЛІКАТОР КУЗНЕЦОВА № 108 №1
ТПГХНТ
225,99
грн
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D.s.
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Відчиняється о 08:00
Черкаси, вул. Сінна, 5/1
161.0 км
ІПЛІКАТОР КУЗНЕЦОВА № 108 №1
ТПГХНТ
190,25
грн
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D.s.
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Відчиняється о 08:00
Ізяслав, вул. Шевченка, 40-Б
265.1 км
ІПЛІКАТОР КУЗНЕЦОВА № 108 №1
ТПГХНТ
227,00
грн
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D.s.
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Відчиняється о 08:00
Волочиськ, вул. Незалежності, 21
324.4 км
ІПЛІКАТОР КУЗНЕЦОВА № 108 №1
ТПГХНТ
227,00
грн
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D.s.
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Відчиняється о 08:00
Волочиськ, вул. Слави, 1
324.6 км
ІПЛІКАТОР КУЗНЕЦОВА № 108 №1
ТПГХНТ
183,00
грн
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D.s.
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Відчиняється о 09:00
Чернівці, просп. Незалежності, 113
411.3 км
ІПЛІКАТОР КУЗНЕЦОВА № 108 №1
ТПГХНТ
227,00
грн
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Пульс
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Відчиняється о 05:00
Шептицький, вул. Івасюка Володимира, 2
444.5 км
ІПЛІКАТОР КУЗНЕЦОВА № 108 №1
ТПГХНТ
254,79
грн
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D.s.
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Відчиняється о 08:00
Шептицький, вул. Сокальська, 5/1
445.7 км
ІПЛІКАТОР КУЗНЕЦОВА № 108 №1
ТПГХНТ
243,00
грн
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D.s.
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Відчиняється о 09:30
Львів, вул. Вашингтона, 8
464.9 км
ІПЛІКАТОР КУЗНЕЦОВА № 108 №1
ТПГХНТ
243,00
грн
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D.s.
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Відчиняється о 09:00
Львів, просп. Шевченка Тараса, 22
467.4 км
ІПЛІКАТОР КУЗНЕЦОВА № 108 №1
ТПГХНТ
243,00
грн
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D.s.
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Відчиняється о 09:00
Львів, вул. Франка Івана, 87
467.5 км
ІПЛІКАТОР КУЗНЕЦОВА № 108 №1
ТПГХНТ
190,25
грн
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D.s.
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Відчиняється о 09:00
Львів, вул. Шпитальна, 30
468.0 км
ІПЛІКАТОР КУЗНЕЦОВА № 108 №1
ТПГХНТ
227,00
грн
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D.s.
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Відчиняється о 09:00
Львів, вул. Київська, 9
469.0 км
ІПЛІКАТОР КУЗНЕЦОВА № 108 №1
ТПГХНТ
243,00
грн
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D.s.
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Відчиняється о 09:00
Львів, вул. Бандери Степана, 71
469.2 км
ІПЛІКАТОР КУЗНЕЦОВА № 108 №1
ТПГХНТ
243,00
грн
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D.s.
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Відчиняється о 09:00
Львів, вул. Стрийська, 59
469.3 км
ІПЛІКАТОР КУЗНЕЦОВА № 108 №1
ТПГХНТ
243,00
грн
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D.s.
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Відчиняється о 09:00
Львів, вул. Федьковича, 26
469.6 км
ІПЛІКАТОР КУЗНЕЦОВА № 108 №1
ТПГХНТ
243,00
грн
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Пульс
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Відчиняється о 05:00
Новий Розділ, просп. Шевченка Тараса, 7
469.7 км
ІПЛІКАТОР КУЗНЕЦОВА № 108 №1
ТПГХНТ
254,79
грн
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D.s.
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Відчиняється о 09:00
Львів, вул. Городоцька, 181
470.1 км
ІПЛІКАТОР КУЗНЕЦОВА № 108 №1
ТПГХНТ
227,00
грн
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D.s.
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Відчиняється о 09:00
Львів, вул. Кульпарківська, 3
470.3 км
ІПЛІКАТОР КУЗНЕЦОВА № 108 №1
ТПГХНТ
243,00
грн
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