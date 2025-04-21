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Іплікатор Кузнецова
Іплікатор Кузнецова
Кривий Ріг
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Відчиняється о 08:00
Черкаси, вул. Сінна, 5/1
192.7 км
ІПЛІКАТОР КУЗНЕЦОВА № 108 №1
ТПГХНТ
190,25
грн
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Вета
Зачинено
Відчиняється о 08:00
Бровари, бульв. Незалежності, 9
345.6 км
ІПЛІКАТОР КУЗНЕЦОВА № 108 №1
ТПГХНТ
225,99
грн
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Вета
Зачинено
Відчиняється о 08:00
Бровари, вул. Білана Олександра, 5
346.2 км
ІПЛІКАТОР КУЗНЕЦОВА № 108 №1
ТПГХНТ
191,10
грн
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D.s.
Зачинено
Відчиняється о 08:00
Ізяслав, вул. Шевченка, 40-Б
537.1 км
ІПЛІКАТОР КУЗНЕЦОВА № 108 №1
ТПГХНТ
227,00
грн
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D.s.
Зачинено
Відчиняється о 08:00
Чернівці, просп. Незалежності, 113
554.4 км
ІПЛІКАТОР КУЗНЕЦОВА № 108 №1
ТПГХНТ
227,00
грн
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D.s.
Зачинено
Відчиняється о 08:00
Волочиськ, вул. Незалежності, 21
556.1 км
ІПЛІКАТОР КУЗНЕЦОВА № 108 №1
ТПГХНТ
227,00
грн
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D.s.
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Відчиняється о 08:00
Волочиськ, вул. Слави, 1
556.3 км
ІПЛІКАТОР КУЗНЕЦОВА № 108 №1
ТПГХНТ
183,00
грн
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Пульс
Зачинено
Відчиняється о 05:00
Новий Розділ, просп. Шевченка Тараса, 7
700.6 км
ІПЛІКАТОР КУЗНЕЦОВА № 108 №1
ТПГХНТ
254,79
грн
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D.s.
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Відчиняється о 08:00
Львів, вул. Франка Івана, 87
716.0 км
ІПЛІКАТОР КУЗНЕЦОВА № 108 №1
ТПГХНТ
190,25
грн
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D.s.
Зачинено
Відчиняється о 09:00
Львів, вул. Стрийська, 59
716.3 км
ІПЛІКАТОР КУЗНЕЦОВА № 108 №1
ТПГХНТ
243,00
грн
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D.s.
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Відчиняється о 09:00
Львів, просп. Шевченка Тараса, 22
716.4 км
ІПЛІКАТОР КУЗНЕЦОВА № 108 №1
ТПГХНТ
243,00
грн
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Пульс
Зачинено
Відчиняється о 08:00
Стрий, пл. Ринок, 26
716.4 км
ІПЛІКАТОР КУЗНЕЦОВА № 56 №1
ТПГХНТ
147,42
грн
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D.s.
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Відчиняється о 08:00
Львів, вул. Шпитальна, 30
717.4 км
ІПЛІКАТОР КУЗНЕЦОВА № 108 №1
ТПГХНТ
227,00
грн
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D.s.
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Відчиняється о 08:00
Львів, вул. Базарна, 11
717.6 км
ІПЛІКАТОР КУЗНЕЦОВА № 108 №1
ТПГХНТ
243,00
грн
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D.s.
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Відчиняється о 08:00
Львів, вул. Київська, 9
717.7 км
ІПЛІКАТОР КУЗНЕЦОВА № 108 №1
ТПГХНТ
243,00
грн
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D.s.
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Відчиняється о 08:00
Львів, вул. Бандери Степана, 71
718.0 км
ІПЛІКАТОР КУЗНЕЦОВА № 108 №1
ТПГХНТ
243,00
грн
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Пульс
Зачинено
Відчиняється о 05:00
Львів, вул. Володимира Великого, 61
718.1 км
ІПЛІКАТОР КУЗНЕЦОВА № 56 №1
ТПГХНТ
134,89
грн
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D.s.
Зачинено
Відчиняється о 08:00
Львів, вул. Федьковича, 26
718.4 км
ІПЛІКАТОР КУЗНЕЦОВА № 108 №1
ТПГХНТ
243,00
грн
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D.s.
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Відчиняється о 09:00
Львів, вул. Городоцька, 181
718.9 км
ІПЛІКАТОР КУЗНЕЦОВА № 108 №1
ТПГХНТ
227,00
грн
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Пульс
Зачинено
Відчиняється о 05:00
Шептицький, вул. Івасюка Володимира, 2
719.0 км
ІПЛІКАТОР КУЗНЕЦОВА № 108 №1
ТПГХНТ
254,79
грн
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