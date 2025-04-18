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Іплікатор Кузнецова
Іплікатор Кузнецова
Харків
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Зачиняється за 46 хв
Черкаси, вул. Сінна, 5/1
304.7 км
ІПЛІКАТОР КУЗНЕЦОВА № 108 №1
ТПГХНТ
190,25
грн
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Вета
Відчинено
Зачиняється о 21:00
Бровари, бульв. Незалежності, 9
391.8 км
ІПЛІКАТОР КУЗНЕЦОВА № 108 №1
ТПГХНТ
225,99
грн
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Вета
Відчинено
Зачиняється за 46 хв
Бровари, вул. Білана Олександра, 5
395.1 км
ІПЛІКАТОР КУЗНЕЦОВА № 108 №1
ТПГХНТ
191,10
грн
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D.s.
Відчинено
Зачиняється за 46 хв
Ізяслав, вул. Шевченка, 40-Б
672.1 км
ІПЛІКАТОР КУЗНЕЦОВА № 108 №1
ТПГХНТ
227,00
грн
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D.s.
Відчинено
Зачиняється за 46 хв
Волочиськ, вул. Незалежності, 21
721.9 км
ІПЛІКАТОР КУЗНЕЦОВА № 108 №1
ТПГХНТ
227,00
грн
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D.s.
Відчинено
Зачиняється за 46 хв
Волочиськ, вул. Слави, 1
722.2 км
ІПЛІКАТОР КУЗНЕЦОВА № 108 №1
ТПГХНТ
183,00
грн
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D.s.
Відчинено
Зачиняється за 46 хв
Чернівці, просп. Незалежності, 113
773.5 км
ІПЛІКАТОР КУЗНЕЦОВА № 108 №1
ТПГХНТ
227,00
грн
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Пульс
Відчинено
Зачиняється о 23:00
Шептицький, вул. Івасюка Володимира, 2
854.4 км
ІПЛІКАТОР КУЗНЕЦОВА № 108 №1
ТПГХНТ
254,79
грн
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D.s.
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Зачиняється за 46 хв
Шептицький, вул. Сокальська, 5/1
855.6 км
ІПЛІКАТОР КУЗНЕЦОВА № 108 №1
ТПГХНТ
243,00
грн
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Пульс
Відчинено
Зачиняється о 23:00
Новий Розділ, просп. Шевченка Тараса, 7
871.6 км
ІПЛІКАТОР КУЗНЕЦОВА № 108 №1
ТПГХНТ
254,79
грн
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D.s.
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Зачиняється за 46 хв
Львів, вул. Франка Івана, 87
873.8 км
ІПЛІКАТОР КУЗНЕЦОВА № 108 №1
ТПГХНТ
190,25
грн
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D.s.
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Зачиняється о 20:30
Львів, просп. Шевченка Тараса, 22
873.8 км
ІПЛІКАТОР КУЗНЕЦОВА № 108 №1
ТПГХНТ
243,00
грн
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D.s.
Відчинено
Зачиняється за 46 хв
Львів, вул. Шпитальна, 30
874.5 км
ІПЛІКАТОР КУЗНЕЦОВА № 108 №1
ТПГХНТ
227,00
грн
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D.s.
Зачинено
Відчиняється о 08:00
Львів, вул. Базарна, 11
874.7 км
ІПЛІКАТОР КУЗНЕЦОВА № 108 №1
ТПГХНТ
243,00
грн
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D.s.
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Зачиняється за 46 хв
Львів, вул. Стрийська, 59
875.3 км
ІПЛІКАТОР КУЗНЕЦОВА № 108 №1
ТПГХНТ
243,00
грн
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D.s.
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Зачиняється за 46 хв
Львів, вул. Київська, 9
875.4 км
ІПЛІКАТОР КУЗНЕЦОВА № 108 №1
ТПГХНТ
243,00
грн
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Відчинено
Зачиняється за 46 хв
Львів, вул. Бандери Степана, 71
875.6 км
ІПЛІКАТОР КУЗНЕЦОВА № 108 №1
ТПГХНТ
243,00
грн
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D.s.
Відчинено
Зачиняється за 46 хв
Львів, вул. Федьковича, 26
876.0 км
ІПЛІКАТОР КУЗНЕЦОВА № 108 №1
ТПГХНТ
243,00
грн
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D.s.
Відчинено
Зачиняється за 46 хв
Львів, вул. Городоцька, 181
876.5 км
ІПЛІКАТОР КУЗНЕЦОВА № 108 №1
ТПГХНТ
227,00
грн
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D.s.
Відчинено
Зачиняється за 46 хв
Львів, вул. Кульпарківська, 3
876.8 км
ІПЛІКАТОР КУЗНЕЦОВА № 108 №1
ТПГХНТ
243,00
грн
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