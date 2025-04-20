Інгалятор Махольда (Makhold inhaler)
Запоріжжя (адресу не вказано)
Доступно в 28 аптеках у Запоріжжя
Аптека інтернет цін
Відчинено
Зачиняється о 20:00
Запоріжжя, просп. Соборний, 129
2.6 км
ІНГАЛЯТОР МАХОЛЬДА №1
Діас-Голд
256,00
Економія при броні: -32,00 грн
Елітфарм
Відчинено
Зачиняється о 20:00
Запоріжжя, бульв. Шевченка Тараса, 16
4.2 км
ІНГАЛЯТОР МАХОЛЬДА №1
Діас-Голд
278,00
Економія при броні: -50,00 грн
Аптека інтернет цін
Відчинено
Зачиняється о 20:00
Запоріжжя, вул. Українця Володимира, 27-А
8.2 км
ІНГАЛЯТОР МАХОЛЬДА №1
Діас-Голд
256,00
Економія при броні: -32,00 грн
Аптека інтернет цін
Відчинено
Зачиняється о 22:00
Запоріжжя, перех. Чумаченка / Європейська, 34/16
8.8 км
ІНГАЛЯТОР МАХОЛЬДА №1
Діас-Голд
256,00
Економія при броні: -28,00 грн
Народна аптека
Відчинено
Зачиняється о 19:30
Запоріжжя, вул. Героїв 93-ї Бригади, 3
9.7 км
ІНГАЛЯТОР МАХОЛЬДА №1
Діас-Голд
256,00
Економія при броні: -28,00 грн
В містах поряд
Аптека шар@
Відчинено
Зачиняється о 21:00
Дніпро, просп. Науки, 171
64.5 км
ІНГАЛЯТОР МАХОЛЬДА №1
Конюхов В.О.
273,96
Економія при броні: -18,34 грн
Аптека низьких цін
Відчинено
Зачиняється о 20:00
Дніпро, вул. Робоча, 79-А
67.3 км
ІНГАЛЯТОР МАХОЛЬДА №1
Конюхов В.О.
243,75
Економія при броні: -11,02 грн
Аптека низьких цін
Відчинено
Зачиняється о 20:30
Дніпро, перех. Європейська / Глінки, 8-Б/12
68.8 км
ІНГАЛЯТОР МАХОЛЬДА №1
Конюхов В.О.
322,63
Економія при броні: -21,14 грн
Аптека копійка
Відчинено
Зачиняється о 19:30
Дніпро, вул. Пастера, 2
70.1 км
ІНГАЛЯТОР МАХОЛЬДА №1
Конюхов В.О.
322,73
Економія при броні: -21,24 грн
Аптека копійка
Відчинено
Зачиняється о 19:00
Дніпро, просп. Яворницького Дмитра, 123/2
70.1 км
ІНГАЛЯТОР МАХОЛЬДА №1
Конюхов В.О.
271,75
Економія при броні: -16,13 грн
Аптека інтернет цін
Відчинено
Зачиняється о 20:00
Дніпро, пл. Вокзальна, 1
70.2 км
ІНГАЛЯТОР МАХОЛЬДА №1
Діас-Голд
244,00
Економія при броні: -31,00 грн
Аптека низьких цін
Відчинено
Зачиняється о 21:00
Дніпро, вул. Калинова, 76-В
74.2 км
ІНГАЛЯТОР МАХОЛЬДА №1
Конюхов В.О.
296,39
Економія при броні: -17,89 грн
Аптека низьких цін
Відчинено
Зачиняється о 20:30
Дніпро, шосе Донецьке, 121-М
75.3 км
ІНГАЛЯТОР МАХОЛЬДА №1
Конюхов В.О.
298,21
Економія при броні: -19,71 грн
Аптека низьких цін
Відчинено
Зачиняється о 20:00
Дніпро, просп. Миру, 63-А
76.1 км
ІНГАЛЯТОР МАХОЛЬДА №1
Конюхов В.О.
291,52
Економія при броні: -13,02 грн
Аптека низьких цін
Відчинено
Зачиняється о 20:00
Кам'янське, вул. Грушевського Михайла, 23
84.6 км
ІНГАЛЯТОР МАХОЛЬДА №1
Конюхов В.О.
291,15
Економія при броні: -12,65 грн
Народна аптека
Відчинено
Зачиняється о 20:00
Кам'янське, бульв. Будівельників, 24-Г
94.0 км
ІНГАЛЯТОР МАХОЛЬДА №1
Діас-Голд
252,00
Економія при броні: -32,00 грн
Аптека копійка
Відчинено
Зачиняється о 20:00
Кам'янське, бульв. Будівельників, 19-А/2
94.1 км
ІНГАЛЯТОР МАХОЛЬДА №1
Конюхов В.О.
264,70
Економія при броні: -9,98 грн
Аптека копійка
Відчинено
Зачиняється о 20:00
Кривий Ріг, просп. 200-річчя Кривого Рогу, 12-А
129.8 км
ІНГАЛЯТОР МАХОЛЬДА №1
Конюхов В.О.
318,73
Економія при броні: -17,24 грн
Аптека інтернет цін
Відчинено
Зачиняється о 20:00
Кривий Ріг, вул. Калнишевського Петра, 7
136.4 км
ІНГАЛЯТОР МАХОЛЬДА №1
Діас-Голд
244,00
Економія при броні: -31,00 грн
Аптека копійка
Відчинено
Зачиняється о 20:00
Кременчук, вул. Старшого Лейтенанта Кагала, 43
186.6 км
ІНГАЛЯТОР МАХОЛЬДА №1
Конюхов В.О.
273,28
Економія при броні: -18,56 грн