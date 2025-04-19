Інгалятор Махольда (Makhold inhaler)
Одеса (адресу не вказано)
Доступно в 28 аптеках у Одеса
Меліса
Зачинено
Відчиняється о 08:00
Одеса, вул. Скісна, 10-А
1.9 км
ІНГАЛЯТОР МАХОЛЬДА №1
Діас-Голд
Адмірал
Одеса, просп. Адміральський, 1-Г
6.8 км
ІНГАЛЯТОР МАХОЛЬДА №1
Діас-Голд
В містах поряд
Народна аптека
Зачинено
Відчиняється о 08:00
Кропивницький, вул. Вокзальна, 37/16
254.7 км
ІНГАЛЯТОР МАХОЛЬДА №1
Діас-Голд
270,00
Економія при броні: -30,00 грн
Аптека інтернет цін
Зачинено
Відчиняється о 08:00
Кривий Ріг, вул. Калнишевського Петра, 7
255.5 км
ІНГАЛЯТОР МАХОЛЬДА №1
Діас-Голд
244,00
Економія при броні: -27,00 грн
Аптека копійка
Зачинено
Відчиняється о 08:00
Кривий Ріг, просп. 200-річчя Кривого Рогу, 12-А
264.8 км
ІНГАЛЯТОР МАХОЛЬДА №1
Конюхов В.О.
312,82
Економія при броні: -11,33 грн
Народна аптека
Зачинено
Відчиняється о 09:00
Черкаси, вул. Надпільна, 340
342.8 км
ІНГАЛЯТОР МАХОЛЬДА №1
Конюхов В.О.
228,00
Економія при броні: -6,00 грн
Аптека копійка
Зачинено
Відчиняється о 07:30
Кременчук, вул. Старшого Лейтенанта Кагала, 43
351.8 км
ІНГАЛЯТОР МАХОЛЬДА №1
Конюхов В.О.
266,11
Економія при броні: -11,39 грн
Народна аптека
Зачинено
Відчиняється о 08:00
Запоріжжя, вул. Героїв 93-ї Бригади, 3
361.4 км
ІНГАЛЯТОР МАХОЛЬДА №1
Діас-Голд
256,00
Економія при броні: -28,00 грн
Елітфарм
Зачинено
Відчиняється о 08:00
Запоріжжя, бульв. Шевченка Тараса, 16
367.1 км
ІНГАЛЯТОР МАХОЛЬДА №1
Діас-Голд
278,00
Економія при броні: -50,00 грн
Аптека інтернет цін
Зачинено
Відчиняється о 07:30
Запоріжжя, просп. Соборний, 129
368.8 км
ІНГАЛЯТОР МАХОЛЬДА №1
Діас-Голд
256,00
Економія при броні: -28,00 грн
Аптека інтернет цін
Зачинено
Відчиняється о 08:00
Запоріжжя, вул. Українця Володимира, 27-А
369.2 км
ІНГАЛЯТОР МАХОЛЬДА №1
Діас-Голд
256,00
Економія при броні: -28,00 грн
Аптека низьких цін
Зачинено
Відчиняється о 08:00
Кам'янське, вул. Грушевського Михайла, 23
369.2 км
ІНГАЛЯТОР МАХОЛЬДА №1
Конюхов В.О.
298,91
Економія при броні: -20,41 грн
Аптека інтернет цін
Зачинено
Відчиняється о 08:00
Запоріжжя, перех. Чумаченка / Європейська, 34/16
371.5 км
ІНГАЛЯТОР МАХОЛЬДА №1
Діас-Голд
256,00
Економія при броні: -28,00 грн
Аптека копійка
Зачинено
Відчиняється о 07:30
Кам'янське, бульв. Будівельників, 19-А/2
374.4 км
ІНГАЛЯТОР МАХОЛЬДА №1
Конюхов В.О.
270,31
Економія при броні: -15,59 грн
Народна аптека
Зачинено
Відчиняється о 08:00
Кам'янське, бульв. Будівельників, 24-Г
374.5 км
ІНГАЛЯТОР МАХОЛЬДА №1
Діас-Голд
252,00
Економія при броні: -28,00 грн
Нє болєй
Зачинено
Відчиняється о 08:00
Дніпро, пров. Парусний, 10
386.8 км
ІНГАЛЯТОР МАХОЛЬДА №1
Конюхов В.О.
315,85
Економія при броні: -14,36 грн
Аптека низьких цін
Зачинено
Відчиняється о 08:00
Дніпро, вул. Робоча, 79-А
390.7 км
ІНГАЛЯТОР МАХОЛЬДА №1
Конюхов В.О.
247,09
Економія при броні: -14,36 грн
Аптека шар@
Зачинено
Відчиняється о 08:00
Дніпро, просп. Науки, 171
391.0 км
ІНГАЛЯТОР МАХОЛЬДА №1
Конюхов В.О.
272,08
Економія при броні: -16,46 грн
Аптека інтернет цін
Зачинено
Відчиняється о 08:00
Дніпро, пл. Вокзальна, 1
393.2 км
ІНГАЛЯТОР МАХОЛЬДА №1
Діас-Голд
244,00
Економія при броні: -27,00 грн
Аптека копійка
Зачинено
Відчиняється о 07:30
Дніпро, просп. Яворницького Дмитра, 123/2
393.3 км
ІНГАЛЯТОР МАХОЛЬДА №1
Конюхов В.О.
268,59
Економія при броні: -12,97 грн