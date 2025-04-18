Інгалятор Махольда (Makhold inhaler)
Київ (адресу не вказано)
Доступно в 7 аптеках у Київ
Фармація
Зачинено
Відчиняється о 08:00
Київ, вул. Мала Шияновська, 1
2.5 км
ІНГАЛЯТОР МАХОЛЬДА №1
Конюхов В.О.
308,50
Економія при броні: -79,79 грн
Фармація
Зачинено
Відчиняється о 08:00
Київ, бульв. Міхновського Миколи, 30/1
4.0 км
ІНГАЛЯТОР МАХОЛЬДА №1
Конюхов В.О.
305,50
Економія при броні: -78,19 грн
Фармація
Зачинено
Відчиняється о 10:00
Київ, вул. Лук'яненка Левка, 14
7.0 км
ІНГАЛЯТОР МАХОЛЬДА №1
Конюхов В.О.
306,00
Економія при броні: -79,14 грн
Аптека інтернет цін
Зачинено
Відчиняється о 08:00
Київ, просп. Каденюка Леоніда, 2/35
7.5 км
ІНГАЛЯТОР МАХОЛЬДА №1
Діас-Голд
256,00
Економія при броні: -28,00 грн
Фармація
Зачинено
Відчиняється о 08:00
Київ, вул. Вишгородська, 28/1
8.0 км
ІНГАЛЯТОР МАХОЛЬДА №1
Конюхов В.О.
300,00
Економія при броні: -76,76 грн
Аптека інтернет цін
Зачинено
Відчиняється о 08:00
Київ, вул. Героїв Дніпра, 43-В
8.2 км
ІНГАЛЯТОР МАХОЛЬДА №1
Діас-Голд
256,00
Економія при броні: -28,00 грн
Аптека інтернет цін
Зачинено
Відчиняється о 08:00
Київ, вул. Княжий Затон, 4
9.2 км
ІНГАЛЯТОР МАХОЛЬДА №1
Діас-Голд
256,00
Економія при броні: -28,00 грн
Фармація
Зачинено
Відчиняється о 09:00
Київ, шосе Харківське, 144-В
9.6 км
ІНГАЛЯТОР МАХОЛЬДА №1
Конюхов В.О.
305,70
Економія при броні: -79,09 грн
Аптека інтернет цін
Зачинено
Відчиняється о 08:00
Київ, просп. Бажана Миколи, 24/1
10.3 км
ІНГАЛЯТОР МАХОЛЬДА №1
Діас-Голд
256,00
Економія при броні: -28,00 грн
Фармація
Зачинено
Відчиняється о 08:00
Київ, бульв. Руденка Миколи, 13
10.6 км
ІНГАЛЯТОР МАХОЛЬДА №1
Конюхов В.О.
308,10
Економія при броні: -79,71 грн
Аптека інтернет цін
Зачинено
Відчиняється о 08:00
Київ, просп. Бажана Миколи, 3
10.8 км
ІНГАЛЯТОР МАХОЛЬДА №1
Конюхов В.О.
219,00
Економія при броні: -12,00 грн
ІНГАЛЯТОР МАХОЛЬДА №1
Діас-Голд
241,00
Економія при броні: -13,00 грн
В містах поряд
Аптека копійка
Зачинено
Відчиняється о 08:00
Бровари, бульв. Незалежності, 11
20.8 км
ІНГАЛЯТОР МАХОЛЬДА №1
Конюхов В.О.
273,55
Економія при броні: -17,93 грн
Аптека
Зачинено
Відчиняється о 08:00
Бровари, вул. Чорних Запорожців, 54
20.8 км
ІНГАЛЯТОР МАХОЛЬДА №1
Конюхов В.О.
219,00
Економія при броні: -12,00 грн
Аптека низьких цін
Зачинено
Відчиняється о 08:00
Бориспіль, вул. Київський Шлях, 84
32.6 км
ІНГАЛЯТОР МАХОЛЬДА №1
Конюхов В.О.
269,67
Економія при броні: -14,05 грн
Народна аптека
Зачинено
Відчиняється о 09:00
Черкаси, вул. Надпільна, 340
159.5 км
ІНГАЛЯТОР МАХОЛЬДА №1
Конюхов В.О.
228,00
Економія при броні: -6,00 грн
Народна аптека
Зачинено
Відчиняється о 08:00
Кропивницький, вул. Вокзальна, 37/16
248.7 км
ІНГАЛЯТОР МАХОЛЬДА №1
Діас-Голд
270,00
Економія при броні: -30,00 грн
Аптека копійка
Зачинено
Відчиняється о 07:30
Кременчук, вул. Старшого Лейтенанта Кагала, 43
258.8 км
ІНГАЛЯТОР МАХОЛЬДА №1
Конюхов В.О.
264,52
Економія при броні: -9,80 грн
Авк фарм
Зачинено
Відчиняється о 08:00
Рівне, вул. Шевченка, 18
303.0 км
ІНГАЛЯТОР МАХОЛЬДА №1
Конюхов В.О.
Аптека копійка
Зачинено
Відчиняється о 08:00
Кривий Ріг, просп. 200-річчя Кривого Рогу, 12-А
348.0 км
ІНГАЛЯТОР МАХОЛЬДА №1
Конюхов В.О.
322,18
Економія при броні: -20,69 грн
Аптека інтернет цін
Зачинено
Відчиняється о 08:00
Кривий Ріг, вул. Калнишевського Петра, 7
348.8 км
ІНГАЛЯТОР МАХОЛЬДА №1
Діас-Голд
244,00
Економія при броні: -27,00 грн