Інгалятор Махольда (Makhold inhaler)
Кривий Ріг (адресу не вказано)
Доступно в 1 аптеках у Кривий Ріг
Аптека інтернет цін
Зачинено
Відчиняється о 08:00
Кривий Ріг, вул. Калнишевського Петра, 7
3.3 км
ІНГАЛЯТОР МАХОЛЬДА №1
Діас-Голд
244,00
Економія при броні: -31,00 грн
Аптека копійка
Зачинено
Відчиняється о 08:00
Кривий Ріг, просп. 200-річчя Кривого Рогу, 12-А
7.5 км
ІНГАЛЯТОР МАХОЛЬДА №1
Конюхов В.О.
318,73
Економія при броні: -17,24 грн
В містах поряд
Народна аптека
Зачинено
Відчиняється о 08:00
Кропивницький, вул. Вокзальна, 37/16
107.8 км
ІНГАЛЯТОР МАХОЛЬДА №1
Діас-Голд
270,00
Економія при броні: -35,00 грн
Аптека низьких цін
Зачинено
Відчиняється о 08:00
Кам'янське, вул. Грушевського Михайла, 23
111.3 км
ІНГАЛЯТОР МАХОЛЬДА №1
Конюхов В.О.
291,15
Економія при броні: -12,65 грн
Аптека копійка
Зачинено
Відчиняється о 07:30
Кам'янське, бульв. Будівельників, 19-А/2
116.8 км
ІНГАЛЯТОР МАХОЛЬДА №1
Конюхов В.О.
264,70
Економія при броні: -9,98 грн
Народна аптека
Зачинено
Відчиняється о 08:00
Кам'янське, бульв. Будівельників, 24-Г
117.0 км
ІНГАЛЯТОР МАХОЛЬДА №1
Діас-Голд
252,00
Економія при броні: -32,00 грн
Народна аптека
Зачинено
Відчиняється о 08:00
Запоріжжя, вул. Героїв 93-ї Бригади, 3
124.3 км
ІНГАЛЯТОР МАХОЛЬДА №1
Діас-Голд
256,00
Економія при броні: -28,00 грн
Аптека копійка
Зачинено
Відчиняється о 07:30
Кременчук, вул. Старшого Лейтенанта Кагала, 43
128.7 км
ІНГАЛЯТОР МАХОЛЬДА №1
Конюхов В.О.
273,28
Економія при броні: -18,56 грн
Елітфарм
Зачинено
Відчиняється о 08:00
Запоріжжя, бульв. Шевченка Тараса, 16
129.0 км
ІНГАЛЯТОР МАХОЛЬДА №1
Діас-Голд
278,00
Економія при броні: -50,00 грн
Аптека інтернет цін
Зачинено
Відчиняється о 07:30
Запоріжжя, просп. Соборний, 129
131.4 км
ІНГАЛЯТОР МАХОЛЬДА №1
Діас-Голд
256,00
Економія при броні: -32,00 грн
Аптека низьких цін
Зачинено
Відчиняється о 08:00
Дніпро, вул. Робоча, 79-А
134.0 км
ІНГАЛЯТОР МАХОЛЬДА №1
Конюхов В.О.
243,75
Економія при броні: -11,02 грн
Аптека шар@
Зачинено
Відчиняється о 08:00
Дніпро, просп. Науки, 171
134.7 км
ІНГАЛЯТОР МАХОЛЬДА №1
Конюхов В.О.
273,96
Економія при броні: -18,34 грн
Аптека інтернет цін
Зачинено
Відчиняється о 08:00
Запоріжжя, вул. Українця Володимира, 27-А
134.9 км
ІНГАЛЯТОР МАХОЛЬДА №1
Діас-Голд
256,00
Економія при броні: -32,00 грн
Аптека інтернет цін
Зачинено
Відчиняється о 08:00
Дніпро, пл. Вокзальна, 1
136.4 км
ІНГАЛЯТОР МАХОЛЬДА №1
Діас-Голд
244,00
Економія при броні: -31,00 грн
Аптека копійка
Зачинено
Відчиняється о 07:30
Дніпро, просп. Яворницького Дмитра, 123/2
136.4 км
ІНГАЛЯТОР МАХОЛЬДА №1
Конюхов В.О.
271,75
Економія при броні: -16,13 грн
Аптека копійка
Зачинено
Відчиняється о 07:30
Дніпро, вул. Пастера, 2
136.7 км
ІНГАЛЯТОР МАХОЛЬДА №1
Конюхов В.О.
322,73
Економія при броні: -21,24 грн
Аптека інтернет цін
Зачинено
Відчиняється о 08:00
Запоріжжя, перех. Чумаченка / Європейська, 34/16
137.4 км
ІНГАЛЯТОР МАХОЛЬДА №1
Діас-Голд
256,00
Економія при броні: -28,00 грн
Аптека низьких цін
Зачинено
Відчиняється о 07:30
Дніпро, перех. Європейська / Глінки, 8-Б/12
138.1 км
ІНГАЛЯТОР МАХОЛЬДА №1
Конюхов В.О.
322,63
Економія при броні: -21,14 грн
Аптека низьких цін
Зачинено
Відчиняється о 07:30
Дніпро, просп. Миру, 63-А
139.2 км
ІНГАЛЯТОР МАХОЛЬДА №1
Конюхов В.О.
291,52
Економія при броні: -13,02 грн
Аптека низьких цін
Зачинено
Відчиняється о 08:00
Дніпро, шосе Донецьке, 121-М
139.3 км
ІНГАЛЯТОР МАХОЛЬДА №1
Конюхов В.О.
298,21
Економія при броні: -19,71 грн