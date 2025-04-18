Інгалятор Махольда (Makhold inhaler)
Харків (адресу не вказано)
Доступно в 16 аптеках у Харків
Аптека низьких цін
Відчинено
Зачиняється за 46 хв
Харків, вул. Сковороди Григорія, 10
0.9 км
ІНГАЛЯТОР МАХОЛЬДА №1
Конюхов В.О.
266,45
Економія при броні: -11,13 грн
Аптека низьких цін
Відчинено
Зачиняється о 20:30
Харків, просп. Слави, 1
6.7 км
ІНГАЛЯТОР МАХОЛЬДА №1
Конюхов В.О.
269,69
Економія при броні: -14,37 грн
Класна аптека
Зачинено
Відчиняється о 09:00
Харків, просп. Тракторобудівників, 128-В
7.7 км
ІНГАЛЯТОР МАХОЛЬДА №1
Конюхов В.О.
В містах поряд
Аптека низьких цін
Відчинено
Зачиняється за 46 хв
Дніпро, просп. Миру, 63-А
185.5 км
ІНГАЛЯТОР МАХОЛЬДА №1
Конюхов В.О.
297,62
Економія при броні: -19,12 грн
Аптека низьких цін
Відчинено
Зачиняється о 21:00
Дніпро, вул. Калинова, 76-В
185.5 км
ІНГАЛЯТОР МАХОЛЬДА №1
Конюхов В.О.
293,90
Економія при броні: -15,40 грн
Аптека низьких цін
Відчинено
Зачиняється о 20:30
Дніпро, шосе Донецьке, 121-М
185.9 км
ІНГАЛЯТОР МАХОЛЬДА №1
Конюхов В.О.
299,21
Економія при броні: -20,71 грн
Аптека низьких цін
Відчинено
Зачиняється о 20:30
Дніпро, перех. Європейська / Глінки, 8-Б/12
190.6 км
ІНГАЛЯТОР МАХОЛЬДА №1
Конюхов В.О.
323,79
Економія при броні: -22,30 грн
Аптека копійка
Відчинено
Зачиняється за 16 хв
Дніпро, вул. Пастера, 2
190.7 км
ІНГАЛЯТОР МАХОЛЬДА №1
Конюхов В.О.
318,15
Економія при броні: -16,66 грн
Аптека інтернет цін
Відчинено
Зачиняється за 46 хв
Дніпро, пл. Вокзальна, 1
190.8 км
ІНГАЛЯТОР МАХОЛЬДА №1
Діас-Голд
244,00
Економія при броні: -27,00 грн
Аптека копійка
Зачинено
Відчиняється о 07:30
Дніпро, просп. Яворницького Дмитра, 123/2
190.8 км
ІНГАЛЯТОР МАХОЛЬДА №1
Конюхов В.О.
268,59
Економія при броні: -12,97 грн
Аптека низьких цін
Відчинено
Зачиняється за 46 хв
Дніпро, вул. Робоча, 79-А
194.1 км
ІНГАЛЯТОР МАХОЛЬДА №1
Конюхов В.О.
247,09
Економія при броні: -14,36 грн
Нє болєй
Відчинено
Зачиняється о 20:30
Дніпро, пров. Парусний, 10
194.1 км
ІНГАЛЯТОР МАХОЛЬДА №1
Конюхов В.О.
315,85
Економія при броні: -14,36 грн
Аптека шар@
Відчинено
Зачиняється о 21:00
Дніпро, просп. Науки, 171
195.4 км
ІНГАЛЯТОР МАХОЛЬДА №1
Конюхов В.О.
272,08
Економія при броні: -16,46 грн
Народна аптека
Відчинено
Зачиняється за 46 хв
Кам'янське, бульв. Будівельників, 24-Г
196.6 км
ІНГАЛЯТОР МАХОЛЬДА №1
Діас-Голд
252,00
Економія при броні: -28,00 грн
Аптека копійка
Відчинено
Зачиняється за 46 хв
Кам'янське, бульв. Будівельників, 19-А/2
196.7 км
ІНГАЛЯТОР МАХОЛЬДА №1
Конюхов В.О.
270,31
Економія при броні: -15,59 грн
Аптека низьких цін
Відчинено
Зачиняється за 46 хв
Кам'янське, вул. Грушевського Михайла, 23
204.3 км
ІНГАЛЯТОР МАХОЛЬДА №1
Конюхов В.О.
298,91
Економія при броні: -20,41 грн
Аптека копійка
Відчинено
Зачиняється за 46 хв
Кременчук, вул. Старшого Лейтенанта Кагала, 43
228.7 км
ІНГАЛЯТОР МАХОЛЬДА №1
Конюхов В.О.
266,11
Економія при броні: -11,39 грн
Елітфарм
Відчинено
Зачиняється за 46 хв
Запоріжжя, бульв. Шевченка Тараса, 16
252.3 км
ІНГАЛЯТОР МАХОЛЬДА №1
Діас-Голд
278,00
Економія при броні: -50,00 грн
Аптека інтернет цін
Відчинено
Зачиняється за 46 хв
Запоріжжя, просп. Соборний, 129
252.9 км
ІНГАЛЯТОР МАХОЛЬДА №1
Діас-Голд
256,00
Економія при броні: -28,00 грн
Народна аптека
Відчинено
Зачиняється за 16 хв
Запоріжжя, вул. Героїв 93-ї Бригади, 3
256.7 км
ІНГАЛЯТОР МАХОЛЬДА №1
Діас-Голд
256,00
Економія при броні: -28,00 грн
Аптека інтернет цін
Відчинено
Зачиняється о 22:00
Запоріжжя, перех. Чумаченка / Європейська, 34/16
257.1 км
ІНГАЛЯТОР МАХОЛЬДА №1
Діас-Голд
256,00
Економія при броні: -28,00 грн