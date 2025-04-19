Інгалятор Махольда (Makhold inhaler)
Дніпро (адресу не вказано)
Доступно в 9 аптеках у Дніпро
Аптека низьких цін
Відчинено
Зачиняється о 20:00
Дніпро, вул. Робоча, 79-А
3.4 км
ІНГАЛЯТОР МАХОЛЬДА №1
Конюхов В.О.
247,26
Економія при броні: -14,53 грн
Аптека інтернет цін
Відчинено
Зачиняється о 20:00
Дніпро, пл. Вокзальна, 1
4.3 км
ІНГАЛЯТОР МАХОЛЬДА №1
Діас-Голд
244,00
Економія при броні: -31,00 грн
Аптека копійка
Відчинено
Зачиняється о 19:00
Дніпро, просп. Яворницького Дмитра, 123/2
4.4 км
ІНГАЛЯТОР МАХОЛЬДА №1
Конюхов В.О.
265,15
Економія при броні: -9,53 грн
Нє болєй
Відчинено
Зачиняється о 20:30
Дніпро, пров. Парусний, 10
4.5 км
ІНГАЛЯТОР МАХОЛЬДА №1
Конюхов В.О.
321,03
Економія при броні: -19,54 грн
Аптека копійка
Відчинено
Зачиняється о 19:30
Дніпро, вул. Пастера, 2
4.6 км
ІНГАЛЯТОР МАХОЛЬДА №1
Конюхов В.О.
316,54
Економія при броні: -15,05 грн
Аптека шар@
Відчинено
Зачиняється о 21:00
Дніпро, просп. Науки, 171
6.4 км
ІНГАЛЯТОР МАХОЛЬДА №1
Конюхов В.О.
268,10
Економія при броні: -12,48 грн
Аптека низьких цін
Відчинено
Зачиняється о 20:30
Дніпро, перех. Європейська / Глінки, 8-Б/12
6.5 км
ІНГАЛЯТОР МАХОЛЬДА №1
Конюхов В.О.
320,03
Економія при броні: -18,54 грн
Аптека низьких цін
Відчинено
Зачиняється о 20:30
Дніпро, шосе Донецьке, 121-М
8.2 км
ІНГАЛЯТОР МАХОЛЬДА №1
Конюхов В.О.
294,03
Економія при броні: -15,53 грн
Аптека низьких цін
Відчинено
Зачиняється о 20:00
Дніпро, просп. Миру, 63-А
8.5 км
ІНГАЛЯТОР МАХОЛЬДА №1
Конюхов В.О.
299,19
Економія при броні: -20,69 грн
Аптека низьких цін
Відчинено
Зачиняється о 21:00
Дніпро, вул. Калинова, 76-В
9.2 км
ІНГАЛЯТОР МАХОЛЬДА №1
Конюхов В.О.
293,31
Економія при броні: -14,81 грн
В містах поряд
Аптека низьких цін
Відчинено
Зачиняється о 20:00
Кам'янське, вул. Грушевського Михайла, 23
28.0 км
ІНГАЛЯТОР МАХОЛЬДА №1
Конюхов В.О.
294,87
Економія при броні: -16,37 грн
Народна аптека
Відчинено
Зачиняється о 20:00
Кам'янське, бульв. Будівельників, 24-Г
32.3 км
ІНГАЛЯТОР МАХОЛЬДА №1
Діас-Голд
252,00
Економія при броні: -32,00 грн
Аптека копійка
Відчинено
Зачиняється о 20:00
Кам'янське, бульв. Будівельників, 19-А/2
32.5 км
ІНГАЛЯТОР МАХОЛЬДА №1
Конюхов В.О.
264,37
Економія при броні: -9,65 грн
Елітфарм
Відчинено
Зачиняється о 20:00
Запоріжжя, бульв. Шевченка Тараса, 16
69.1 км
ІНГАЛЯТОР МАХОЛЬДА №1
Діас-Голд
278,00
Економія при броні: -50,00 грн
Аптека інтернет цін
Відчинено
Зачиняється о 20:00
Запоріжжя, просп. Соборний, 129
70.9 км
ІНГАЛЯТОР МАХОЛЬДА №1
Діас-Голд
256,00
Економія при броні: -32,00 грн
Народна аптека
Відчинено
Зачиняється о 19:30
Запоріжжя, вул. Героїв 93-ї Бригади, 3
71.5 км
ІНГАЛЯТОР МАХОЛЬДА №1
Діас-Голд
256,00
Економія при броні: -28,00 грн
Аптека інтернет цін
Відчинено
Зачиняється о 20:00
Запоріжжя, вул. Українця Володимира, 27-А
77.6 км
ІНГАЛЯТОР МАХОЛЬДА №1
Діас-Голд
256,00
Економія при броні: -32,00 грн
Аптека інтернет цін
Відчинено
Зачиняється о 22:00
Запоріжжя, перех. Чумаченка / Європейська, 34/16
78.1 км
ІНГАЛЯТОР МАХОЛЬДА №1
Діас-Голд
256,00
Економія при броні: -28,00 грн
Аптека копійка
Відчинено
Зачиняється о 20:00
Кривий Ріг, просп. 200-річчя Кривого Рогу, 12-А
125.7 км
ІНГАЛЯТОР МАХОЛЬДА №1
Конюхов В.О.
316,85
Економія при броні: -15,36 грн
Аптека копійка
Відчинено
Зачиняється о 20:00
Кременчук, вул. Старшого Лейтенанта Кагала, 43
131.5 км
ІНГАЛЯТОР МАХОЛЬДА №1
Конюхов В.О.
269,72
Економія при броні: -15,00 грн