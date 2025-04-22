Київ
Інгалятор Махольда (Makhold inhaler)

Інгалятор Махольда (Makhold inhaler)

Чернігів (адресу не вказано)
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Аптека
Відчинено
Зачиняється о 21:00
Бровари, вул. Чорних Запорожців, 54
114.1 км
ІНГАЛЯТОР МАХОЛЬДА №1
Конюхов В.О.
219,00
Економія при броні: -16,00 грн
203,00 грн
Аптека копійка
Відчинено
Зачиняється о 20:30
Бровари, бульв. Незалежності, 11
114.4 км
ІНГАЛЯТОР МАХОЛЬДА №1
Конюхов В.О.
266,05
Економія при броні: -10,43 грн
255,62 грн
Аптека інтернет цін
Відчинено
Зачиняється о 21:00
Вишгород, вул. Шкільна, 73-Г
116.1 км
ІНГАЛЯТОР МАХОЛЬДА №1
Діас-Голд
241,00
Економія при броні: -17,00 грн
224,00 грн
Аптека інтернет цін
Відчинено
Зачиняється о 20:00
Київ, вул. Героїв Дніпра, 43-В
121.6 км
ІНГАЛЯТОР МАХОЛЬДА №1
Діас-Голд
256,00
Економія при броні: -32,00 грн
224,00 грн
Фармація
Відчинено
Зачиняється о 21:00
Київ, вул. Лук'яненка Левка, 14
122.9 км
ІНГАЛЯТОР МАХОЛЬДА №1
Конюхов В.О.
306,00
Економія при броні: -79,14 грн
226,86 грн
Фармація
Відчинено
Зачиняється о 17:00
Київ, вул. Вишгородська, 28/1
124.8 км
ІНГАЛЯТОР МАХОЛЬДА №1
Конюхов В.О.
300,00
Економія при броні: -76,76 грн
223,24 грн
Аптека інтернет цін
Відчинено
Зачиняється о 20:00
Київ, просп. Каденюка Леоніда, 2/35
126.0 км
ІНГАЛЯТОР МАХОЛЬДА №1
Діас-Голд
256,00
Економія при броні: -32,00 грн
224,00 грн
Фармація
Відчинено
Зачиняється о 20:00
Київ, шосе Харківське, 144-В
127.8 км
ІНГАЛЯТОР МАХОЛЬДА №1
Конюхов В.О.
305,70
Економія при броні: -79,09 грн
226,61 грн
Аптека інтернет цін
Відчинено
Зачиняється о 21:00
Київ, просп. Бажана Миколи, 3
129.6 км
ІНГАЛЯТОР МАХОЛЬДА №1
Конюхов В.О.
219,00
Економія при броні: -16,00 грн
203,00 грн
ІНГАЛЯТОР МАХОЛЬДА №1
Діас-Голд
241,00
Економія при броні: -17,00 грн
224,00 грн
Фармація
Відчинено
Зачиняється о 18:00
Київ, вул. Мала Шияновська, 1
129.6 км
ІНГАЛЯТОР МАХОЛЬДА №1
Конюхов В.О.
308,50
Економія при броні: -79,79 грн
228,71 грн
Аптека низьких цін
Відчинено
Зачиняється о 21:00
Бориспіль, вул. Київський Шлях, 84
129.8 км
ІНГАЛЯТОР МАХОЛЬДА №1
Конюхов В.О.
265,94
Економія при броні: -10,32 грн
255,62 грн
Аптека інтернет цін
Відчинено
Зачиняється о 21:00
Київ, вул. Княжий Затон, 4
130.3 км
ІНГАЛЯТОР МАХОЛЬДА №1
Діас-Голд
256,00
Економія при броні: -32,00 грн
224,00 грн
Аптека інтернет цін
Відчинено
Зачиняється о 20:00
Київ, просп. Бажана Миколи, 24/1
130.3 км
ІНГАЛЯТОР МАХОЛЬДА №1
Діас-Голд
256,00
Економія при броні: -32,00 грн
224,00 грн
Фармація
Відчинено
Зачиняється о 20:00
Київ, бульв. Міхновського Миколи, 30/1
130.9 км
ІНГАЛЯТОР МАХОЛЬДА №1
Конюхов В.О.
305,50
Економія при броні: -78,19 грн
227,31 грн
Фармація
Відчинено
Зачиняється о 21:00
Київ, бульв. Руденка Миколи, 13
135.6 км
ІНГАЛЯТОР МАХОЛЬДА №1
Конюхов В.О.
308,10
Економія при броні: -79,71 грн
228,39 грн
Народна аптека
Відчинено
Зачиняється о 19:00
Черкаси, вул. Надпільна, 340
237.1 км
ІНГАЛЯТОР МАХОЛЬДА №1
Конюхов В.О.
228,00
Економія при броні: -6,00 грн
222,00 грн
Аптека копійка
Відчинено
Зачиняється о 20:00
Кременчук, вул. Старшого Лейтенанта Кагала, 43
309.9 км
ІНГАЛЯТОР МАХОЛЬДА №1
Конюхов В.О.
271,46
Економія при броні: -16,74 грн
254,72 грн
Народна аптека
Відчинено
Зачиняється о 20:00
Кропивницький, вул. Вокзальна, 37/16
338.4 км
ІНГАЛЯТОР МАХОЛЬДА №1
Діас-Голд
270,00
Економія при броні: -35,00 грн
235,00 грн
Авк фарм
Відчинено
Зачиняється о 20:00
Рівне, вул. Шевченка, 18
365.8 км
ІНГАЛЯТОР МАХОЛЬДА №1
Конюхов В.О.
223,00 грн
Аптека низьких цін
Відчинено
Зачиняється о 20:30
Харків, просп. Слави, 1
381.3 км
ІНГАЛЯТОР МАХОЛЬДА №1
Конюхов В.О.
264,32
Економія при броні: -9,00 грн
255,32 грн
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