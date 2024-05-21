Всі аптеки України
Медичні виробиКорекційні і корсетні виробиБандажібандажі лікувально-профілактичніБандаж протирадикулітнийЦіни в аптеках

Бандаж протирадикулітний тип 157 розмір 6, №1 - Запоріжжя (853322) Лікарський препарат - ціни

  • Про препарат
  • Ціни
  • Карта
Запоріжжя (адресу не вказано)
Доступно в 1 аптеці
Аптека копійка
Детальніше
Зачинено Відчиняється о 08:00
Запоріжжя, перех. Шкільна / Запорізька, 30/6
Всього: упаковка (1)
470,72
Економія: -30,59 грн
440,13 грн
В інших містах:
Аптека низьких цін
Детальніше
Зачинено Відчиняється о 07:30
Київ, вул. Мечникова, 10/2
Всього: упаковка (1)
542,23
Економія: -98,83 грн
443,40 грн
Свк фарм
Детальніше
Зачинено Відчиняється о 08:00
Хмільник, просп. Свободи, 13
Всього: упаковка (1)
589,00
Економія: -17,67 грн
571,33 грн
В інших містах більше немає пропозицій з препаратом