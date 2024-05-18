Нажаль, препарат в аптеках міста Дніпро (Дніпропетровськ) не найдено

В інших містах:

Аптека копійка Детальніше Відчинено Зачиняється о 21:00 Графік роботи Запоріжжя, перех. Шкільна / Запорізька, 30/6 Всього: упаковка (1) 465,97 Економія: -25,84 грн 440,13 грн Забронювати

Аптека низьких цін Детальніше Відчинено Зачиняється о 21:00 Графік роботи Київ, вул. Мечникова, 10/2 Всього: упаковка (1) 523,24 Економія: -79,84 грн 443,40 грн Забронювати

Свк фарм Детальніше Відчинено Зачиняється о 21:00 Графік роботи Хмільник, просп. Свободи, 13 Всього: упаковка (1) 589,00 Економія: -17,67 грн 571,33 грн Забронювати