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Бандаж протирадикулітний тип 157 розмір 6, №1 - Дніпро (Дніпропетровськ) (853322) Лікарський препарат - ціни

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Дніпро (Дніпропетровськ) (адресу не вказано)
Нажаль, препарат в аптеках міста Дніпро (Дніпропетровськ) не найдено
В інших містах:
Аптека копійка
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Відчинено Зачиняється о 21:00
Запоріжжя, перех. Шкільна / Запорізька, 30/6
Всього: упаковка (1)
465,97
Економія: -25,84 грн
440,13 грн
Аптека низьких цін
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Відчинено Зачиняється о 21:00
Київ, вул. Мечникова, 10/2
Всього: упаковка (1)
523,24
Економія: -79,84 грн
443,40 грн
Свк фарм
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Відчинено Зачиняється о 21:00
Хмільник, просп. Свободи, 13
Всього: упаковка (1)
589,00
Економія: -17,67 грн
571,33 грн
В інших містах більше немає пропозицій з препаратом