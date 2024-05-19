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БАНДАЖ (ПОЯС) ПРОТИРАДИКУЛІТНИЙ 3063, розмір 7 сірий, №1 - Львів (475476) Лікарський препарат - ціни

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Львів (адресу не вказано)
Доступно в 1 аптеці
Аптека 3і
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Зачинено Відчиняється о 08:00
Львів, вул. Шевченка Тараса, 360
Всього: упаковка (1)
658,30 грн
В інших містах:
Соціальна аптека
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Зачинено Відчиняється о 08:00
Волочиськ, вул. Незалежності, 17
Всього: упаковка (1)
400,00 грн
Аптека 3і
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Відчинено Цілодобово
Сокільники, вул. Стрийська, 20
Всього: упаковка (3)
875,00 грн
Аптека 3і
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Зачинено Відчиняється о 08:00
Брюховичі, вул. Сухомлинського, 10
Всього: упаковка (1)
664,30 грн
Аптека 3і
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Зачинено Відчиняється о 08:00
Винники, вул. Винна Гора, 5
Всього: упаковка (1)
671,90 грн
Аптека 3і
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Зачинено Відчиняється о 08:00
Оброшине, вул. Грушевського, 2
Всього: упаковка (1)
665,80 грн
Аптека 3і
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Зачинено Відчиняється о 07:00
Жовква, вул. Львівська, 76-А
Всього: упаковка (1)
867,80 грн
Аптека 3і
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Зачинено Відчиняється о 08:00
Буськ, пл. Ринок, 21
Всього: упаковка (1)
688,20 грн
Аптека 3і
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Зачинено Відчиняється о 08:00
Жидачів, вул. Кобзарева, 3
Всього: упаковка (1)
682,30 грн
Аптека 3і
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Зачинено Відчиняється о 08:00
Золочів, вул. Львівська, 5-Г
Всього: упаковка (1)
712,20 грн
Аптека 3і
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Зачинено Відчиняється о 09:00
Бережани, вул. Тернопільська, 10
Всього: упаковка (1)
676,30 грн
Волиньфарм
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Зачинено Відчиняється о 08:00
Горохів, вул. Торгова, 5
Всього: упаковка (1)
524,71 грн
Аптека 3і
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Зачинено Відчиняється о 08:00
Калуш, вул. Дзвонарська, 15
Всього: упаковка (1)
664,30 грн
Волиньфарм
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Зачинено Відчиняється о 08:00
Нововолинськ, просп. Перемоги, 1
Всього: упаковка (1)
520,76 грн
Аптека 3і
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Зачинено Відчиняється о 08:00
Теребовля, вул. Князя Василька, 105-Б
Всього: упаковка (1)
652,30 грн
Волиньфарм
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Зачинено Відчиняється о 08:15
Рожище, вул. Незалежності, 11
Всього: упаковка (1)
530,29 грн
Еко аптека
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Зачинено Відчиняється о 08:00
Ковель, вул. Незалежності, 60
Всього: упаковка (1)
416,42 грн
Рівнеліки
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Зачинено Відчиняється о 08:00
Рівне, вул. Бандери Степана, 57
Всього: упаковка (1)
410,22 грн
Аптека 3і
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Відчинено Цілодобово
Іршава, вул. Незалежності, 12
Всього: упаковка (1)
752,10 грн
Аптека 3і
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Зачинено Відчиняється о 08:00
Іршава, пров. Шевченка, 9
Всього: упаковка (1)
730,10 грн