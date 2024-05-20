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БАНДАЖ (ПОЯС) ПРОТИРАДИКУЛІТНИЙ 3063, розмір 5 сірий, №1 - Одеса (475475) Лікарський препарат - ціни

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Одеса (адресу не вказано)
Доступно в 2 аптеках
Аптека 9-1-1
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Відчинено Зачиняється о 23:00
Одеса, вул. Преображенська, 42
Всього: упаковка (1)
880,89 грн
Аптека 9-1-1
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Відчинено Зачиняється о 21:00
Одеса, вул. Пантелеймонівська, 70
Всього: упаковка (1)
878,62 грн
В інших містах:
Аптека оптових цін
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Відчинено Зачиняється о 23:00
Вознесенськ, вул. Центральна, 6/1
Всього: упаковка (1)
873,20 грн
Аптека низькі ціни №1
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Відчинено Зачиняється о 21:00
Южноукраїнськ, просп. Незалежності, 33-Е
Всього: упаковка (1)
880,68 грн
Аптека оптових цін
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Відчинено Зачиняється о 21:00
Бобринець, пл. Базарна, 5
Всього: упаковка (1)
873,64 грн
Аптека оптових цін
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Відчинено Зачиняється о 21:00
Кропивницький, вул. Преображенська, 4-А
Всього: упаковка (1)
881,20 грн
Аптека оптових цін
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Відчинено Зачиняється о 20:00
Зеленодольськ, просп. Незалежності, 15
Всього: упаковка (1)
880,63 грн
Аптека оптових цін
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Відчинено Зачиняється о 21:00
Умань, вул. Шевченка Тараса, 41
Всього: упаковка (1)
877,23 грн
Аптека оптових цін
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Відчинено Зачиняється о 20:30
Кривий Ріг, м-н 5-й Зарічний, 60-Г
Всього: упаковка (1)
876,05 грн
Аптека оптових цін
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Відчинено Зачиняється о 21:00
Жовті Води, вул. Героїв України, 20
Всього: упаковка (1)
879,15 грн
Аптека 9-1-1
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Відчинено Зачиняється о 21:00
Черкаси, вул. Смілянська, 45
Всього: упаковка (1)
877,66 грн
Аптека оптових цін
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Відчинено Зачиняється о 21:00
Вінниця, вул. Пирогова, 27
Всього: упаковка (1)
876,56 грн
Аптека оптових цін
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Відчинено Зачиняється о 20:30
Миронівка, вул. Перемоги, 6
Всього: упаковка (1)
878,34 грн
1 соціальна аптека
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Відчинено Зачиняється о 20:00
Градизьк, перех. Київська / Рєпіна, 45/15
Всього: упаковка (1)
839,00
Економія: -173,00 грн
666,00 грн
1 соціальна аптека
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Відчинено Зачиняється о 20:00
Градизьк, вул. Київська, 40-Б
Всього: упаковка (1)
839,00
Економія: -173,00 грн
666,00 грн
Аптека оптових цін
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Відчинено Зачиняється о 20:00
Рокитне, вул. Вокзальна, 68
Всього: упаковка (1)
879,77 грн
Аптека оптових цін
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Відчинено Зачиняється о 20:00
Кременчук, просп. Полтавський, 27
Всього: упаковка (1)
879,63 грн
Аптека оптових цін
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Відчинено Зачиняється о 21:00
Запоріжжя, просп. Металургів, 14
Всього: упаковка (1)
881,25 грн
Аптека оптових цін
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Відчинено Зачиняється о 20:30
Запоріжжя, вул. Чумаченка, 12
Всього: упаковка (1)
885,15 грн
Мед-сервіс
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Відчинено Зачиняється о 21:00
Кам'янське, просп. Перемоги, 59-А
Всього: упаковка (1)
378,42 грн