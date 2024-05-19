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БАНДАЖ (ПОЯС) ПРОТИРАДИКУЛІТНИЙ 3063, розмір 5 сірий, №1 - Львів (475475) Лікарський препарат - ціни

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Львів (адресу не вказано)
Доступно в 6 аптеках
Аптека доброго дня
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Зачинено Відчиняється о 09:00
Львів, вул. Стрийська, 45
Всього: упаковка (2)
948,00
Економія: -282,00 грн
666,00 грн
Аптека 3і
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Зачинено Відчиняється о 08:00
Львів, просп. Чорновола В'ячеслава, 69-А
Всього: упаковка (1)
682,30 грн
Аптека 3і
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Зачинено Відчиняється о 08:00
Львів, вул. Куровця Івана-Теодозія, 10
Всього: упаковка (1)
735,20 грн
Аптека 3і
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Зачинено Відчиняється о 08:00
Львів, вул. Повітряна, 99
Всього: упаковка (1)
546,20 грн
Аптека 3і
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Відчинено Цілодобово
Львів, вул. Любінська, 104
Всього: упаковка (1)
867,80 грн
Аптека 3і
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Відчинено Цілодобово
Львів, вул. Наукова, 47
Всього: упаковка (1)
651,70 грн
В інших містах:
Аптека доброго дня
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Зачинено Відчиняється о 09:00
Сокільники, вул. Стрийська, 30
Всього: упаковка (2)
948,00
Економія: -282,00 грн
666,00 грн
Аптека оптових цін
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Зачинено Відчиняється о 08:00
Стрий, просп. Чорновола В'ячеслава, 2/1
Всього: упаковка (1)
882,35 грн
Здорова родина
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Зачинено Відчиняється о 08:00
Бережани, пл. Ринок, 8
Всього: упаковка (1)
433,38 грн
1 соціальна аптека
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Зачинено Відчиняється о 08:00
Калуш, вул. Стуса Василя, 1
Всього: упаковка (1)
839,00
Економія: -173,00 грн
666,00 грн
1 соціальна аптека
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Зачинено Відчиняється о 08:00
Калуш, вул. Винниченка, 8
Всього: упаковка (2)
948,00
Економія: -282,00 грн
666,00 грн
Здорова родина
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Зачинено Відчиняється о 08:00
Галич, вул. Коновальця, 13
Всього: упаковка (1)
435,27 грн
Сімейна аптека
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Зачинено Відчиняється о 08:00
Івано-Франківськ, вул. Дністровська, 26
Всього: упаковка (1)
829,79
Економія: -5,44 грн
824,35 грн
Аптека 9-1-1
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Зачинено Відчиняється о 08:00
Івано-Франківськ, вул. Січових Стрільців, 11
Всього: упаковка (1)
874,35 грн
Здорова родина
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Зачинено Відчиняється о 08:00
Івано-Франківськ, вул. Січових Стрільців, 24
Всього: упаковка (1)
829,21
Економія: -5,51 грн
823,70 грн
Аптека оптових цін
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Зачинено Відчиняється о 08:00
Тернопіль, вул. Купчинського, 14-В
Всього: упаковка (1)
877,40 грн
Сімейна аптека
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Зачинено Відчиняється о 08:00
Тлумач, вул. Макуха, 14
Всього: упаковка (1)
820,06
Економія: -1,68 грн
818,38 грн
Аптека оптових цін
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Зачинено Відчиняється о 08:00
Луцьк, вул. Сверстюка Євгена, 1
Всього: упаковка (1)
882,63 грн
Аптека оптових цін
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Зачинено Відчиняється о 08:00
Луцьк, просп. Грушевського Президента, 22-Б
Всього: упаковка (1)
877,66 грн
Аптека оптових цін
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Зачинено Відчиняється о 08:00
Луцьк, просп. Соборності, 11-В
Всього: упаковка (1)
873,24 грн
Здорова родина
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Зачинено Відчиняється о 08:00
Чортків, вул. Бандери Степана, 11
Всього: упаковка (1)
834,24
Економія: -8,38 грн
825,86 грн
Аптека оптових цін
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Зачинено Відчиняється о 08:00
Ковель, вул. Незалежності, 94
Всього: упаковка (1)
879,39 грн
Аптека оптових цін
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Зачинено Відчиняється о 08:00
Волочиськ, вул. Незалежності, 64-А
Всього: упаковка (1)
875,73 грн
Аптека оптових цін
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Зачинено Відчиняється о 08:00
Свалява, вул. Головна, 75-А
Всього: упаковка (1)
883,42 грн
Аптека оптових цін
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Зачинено Відчиняється о 08:00
Рівне, вул. Чорновола В'ячеслава, 98-А
Всього: упаковка (1)
877,93 грн