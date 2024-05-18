Всі аптеки України
Медичні виробиКорекційні і корсетні виробиБандажібандажі лікувально-профілактичніБАНДАЖ (ПОЯС) ПРОТИРАДИКУЛІТНИЙЦіни в аптеках

БАНДАЖ (ПОЯС) ПРОТИРАДИКУЛІТНИЙ 3063, розмір 5 сірий, №1 - Харків (475475) Лікарський препарат - ціни

  • Про препарат
  • Ціни
  • Карта
Харків (адресу не вказано)
Доступно в 35 аптеках
Аптека 9-1-1
Детальніше
Відчинено Зачиняється за 07 хв
Харків, вул. Сковороди Григорія, 2-А
Всього: упаковка (1)
883,43 грн
Перша аптека
Детальніше
Зачинено Відчиняється о 08:00
Харків, пл. Конституції, 20
Всього: упаковка (2)
879,91 грн
Аптека 9-1-1
Детальніше
Зачинено Відчиняється о 08:00
Харків, пл. Конституції, 1
Всього: упаковка (1)
881,50 грн
Аптека 9-1-1
Детальніше
Відчинено Зачиняється о 23:00
Харків, вул. Молочна, 6
Всього: упаковка (2)
879,53 грн
Аптека 9-1-1
Детальніше
Відчинено Зачиняється за 07 хв
Харків, вул. Сумська, 23/34
Всього: упаковка (1)
884,46 грн
Аптека 9-1-1
Детальніше
Відчинено Зачиняється о 23:00
Харків, вул. Сковороди Григорія, 74
Всього: упаковка (1)
878,77 грн
Аптека оптових цін
Детальніше
Відчинено Зачиняється за 07 хв
Харків, вул. Сковороди Григорія, 67/69
Всього: упаковка (2)
875,51 грн
Аптека 9-1-1
Детальніше
Відчинено Зачиняється за 07 хв
Харків, пл. Свободи, 8
Всього: упаковка (2)
876,42 грн
Аптека оптових цін
Детальніше
Відчинено Зачиняється за 07 хв
Харків, просп. Гагаріна, 72
Всього: упаковка (1)
883,34 грн
Аптека 9-1-1
Детальніше
Відчинено Зачиняється о 23:00
Харків, вул. Літературна, 5
Всього: упаковка (1)
879,42 грн
Аптека 9-1-1
Детальніше
Відчинено Зачиняється за 07 хв
Харків, просп. Науки, 9
Всього: упаковка (1)
881,34 грн
Аптека 9-1-1
Детальніше
Відчинено Зачиняється за 07 хв
Харків, вул. Павлова Академіка, 44-Б
Всього: упаковка (1)
875,22 грн
Аптека 9-1-1
Детальніше
Відчинено Зачиняється о 23:00
Харків, вул. Космічна, 25
Всього: упаковка (1)
884,36 грн
Аптека оптових цін
Детальніше
Відчинено Зачиняється за 07 хв
Харків, просп. Героїв Харкова, 124-А
Всього: упаковка (1)
878,54 грн
Аптека 9-1-1
Детальніше
Відчинено Зачиняється за 07 хв
Харків, вул. Богомольця Академіка, 4
Всього: упаковка (1)
875,66 грн
Аптека оптових цін
Детальніше
Зачинено Відчиняється о 08:00
Харків, пров. Електромеханічний, 1
Всього: упаковка (1)
875,33 грн
Аптека 9-1-1
Детальніше
Зачинено Відчиняється о 08:00
Харків, вул. Полтавський Шлях, 136
Всього: упаковка (1)
875,14 грн
Аптека оптових цін
Детальніше
Зачинено Відчиняється о 08:00
Харків, просп. Малої Любові, 45
Всього: упаковка (1)
879,64 грн
Аптека 9-1-1
Детальніше
Зачинено Відчиняється о 08:00
Харків, просп. Гагаріна, 165-Б
Всього: упаковка (1)
878,10 грн
Аптека низькі ціни №1
Детальніше
Зачинено Відчиняється о 08:00
Харків, вул. Полтавський Шлях, 153
Всього: упаковка (1)
881,69 грн