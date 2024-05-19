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БАНДАЖ (ПОЯС) ПРОТИРАДИКУЛІТНИЙ 3063, розмір 3 сірий, №1 - Львів (475474) Лікарський препарат - ціни

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Львів (адресу не вказано)
Доступно в 25 аптеках
Подорожник
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Зачинено Відчиняється о 08:00
Львів, вул. Шевченка Тараса, 17
Всього: упаковка (1)
875,00 грн
Подорожник
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Зачинено Відчиняється о 08:00
Львів, вул. Городоцька, 149
Всього: упаковка (1)
875,00 грн
Аптека доброго дня
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Зачинено Відчиняється о 08:00
Львів, вул. Городоцька, 153
Всього: упаковка (1)
839,00
Економія: -176,00 грн
663,00 грн
Подорожник
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Зачинено Відчиняється о 08:00
Львів, вул. Васильківського, 1
Всього: упаковка (3)
875,00 грн
1 соціальна аптека
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Зачинено Відчиняється о 08:00
Львів, просп. Чорновола В'ячеслава, 43-А
Всього: упаковка (1)
839,00
Економія: -176,00 грн
663,00 грн
Аптека бам
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Зачинено Відчиняється о 08:00
Львів, просп. Чорновола В'ячеслава, 45
Всього: упаковка (1)
875,00 грн
Подорожник
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Зачинено Відчиняється о 08:00
Львів, вул. Яблонської Софії, 8
Всього: упаковка (1)
875,00 грн
Подорожник
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Зачинено Відчиняється о 08:00
Львів, вул. Хімічна, 5
Всього: упаковка (1)
875,00 грн
Аптека доброго дня
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Зачинено Відчиняється о 09:00
Львів, просп. Чорновола В'ячеслава, 16-И
Всього: упаковка (1)
948,00
Економія: -285,00 грн
663,00 грн
Подорожник
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Зачинено Відчиняється о 05:00
Львів, вул. Руфа Юрія, 15
Всього: упаковка (1)
875,00 грн
Подорожник
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Зачинено Відчиняється о 05:00
Львів, просп. Чорновола В'ячеслава, 95
Всього: упаковка (2)
875,00 грн
Подорожник
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Зачинено Відчиняється о 08:00
Львів, вул. Кульпарківська, 95
Всього: упаковка (1)
875,00 грн
1 соціальна аптека
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Зачинено Відчиняється о 08:00
Львів, вул. Петлюри Симона, 17
Всього: упаковка (1)
839,00
Економія: -176,00 грн
663,00 грн
Ощад аптека
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Зачинено Відчиняється о 08:00
Львів, вул. Зелена, 115-А
Всього: упаковка (1)
875,00 грн
Подорожник
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Зачинено Відчиняється о 08:00
Львів, вул. Любінська, 89
Всього: упаковка (1)
875,00 грн
Ощад аптека
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Зачинено Відчиняється о 05:00
Львів, вул. Петлюри Симона, 2-А
Всього: упаковка (1)
875,00 грн
Подорожник
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Зачинено Відчиняється о 08:00
Львів, вул. Навроцького, 23
Всього: упаковка (1)
875,00 грн
Подорожник
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Зачинено Відчиняється о 08:00
Львів, вул. Навроцького, 23
Всього: упаковка (2)
875,00 грн
Аптека доброго дня
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Зачинено Відчиняється о 09:00
Львів, вул. Стрийська, 45
Всього: упаковка (1)
948,00
Економія: -285,00 грн
663,00 грн
Подорожник
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Зачинено Відчиняється о 08:00
Львів, вул. Орлика Пилипа, 4
Всього: упаковка (1)
875,00 грн