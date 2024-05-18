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БАНДАЖ (ПОЯС) ПРОТИРАДИКУЛІТНИЙ 3063, розмір 3 сірий, №1 - Харків (475474) Лікарський препарат - ціни

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Харків (адресу не вказано)
Доступно в 34 аптеках
Перша аптека
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Зачинено Відчиняється о 08:00
Харків, пл. Конституції, 20
Всього: упаковка (1)
881,84 грн
Аптека 9-1-1
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Зачинено Відчиняється о 08:00
Харків, пл. Конституції, 1
Всього: упаковка (2)
873,54 грн
Аптека 9-1-1
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Відчинено Зачиняється о 23:00
Харків, вул. Молочна, 6
Всього: упаковка (1)
884,98 грн
Аптека 9-1-1
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Відчинено Зачиняється за 08 хв
Харків, вул. Сумська, 23/34
Всього: упаковка (1)
881,82 грн
Аптека 9-1-1
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Відчинено Зачиняється о 23:00
Харків, вул. Сковороди Григорія, 74
Всього: упаковка (1)
882,02 грн
Аптека оптових цін
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Відчинено Зачиняється за 08 хв
Харків, вул. Сковороди Григорія, 67/69
Всього: упаковка (2)
881,77 грн
Аптека 9-1-1
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Відчинено Зачиняється за 08 хв
Харків, пл. Свободи, 8
Всього: упаковка (2)
873,16 грн
Аптека оптових цін
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Відчинено Зачиняється за 08 хв
Харків, просп. Гагаріна, 72
Всього: упаковка (1)
878,56 грн
Аптека доброго дня
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Зачинено Відчиняється о 08:00
Харків, вул. Сумська, 73
Всього: упаковка (1)
948,00
Економія: -285,00 грн
663,00 грн
Аптека 9-1-1
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Відчинено Зачиняється о 23:00
Харків, вул. Літературна, 5
Всього: упаковка (1)
883,25 грн
Аптека 9-1-1
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Відчинено Зачиняється за 08 хв
Харків, просп. Науки, 9
Всього: упаковка (1)
876,42 грн
Аптека 9-1-1
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Відчинено Зачиняється за 08 хв
Харків, вул. Павлова Академіка, 44-Б
Всього: упаковка (1)
879,52 грн
Аптека 9-1-1
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Відчинено Зачиняється о 23:00
Харків, вул. Космічна, 25
Всього: упаковка (1)
879,90 грн
Аптека оптових цін
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Відчинено Зачиняється за 08 хв
Харків, просп. Героїв Харкова, 124-А
Всього: упаковка (1)
885,02 грн
Аптека 9-1-1
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Відчинено Зачиняється за 08 хв
Харків, вул. Богомольця Академіка, 4
Всього: упаковка (1)
875,40 грн
Аптека оптових цін
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Зачинено Відчиняється о 08:00
Харків, пров. Електромеханічний, 1
Всього: упаковка (1)
881,57 грн
Аптека 9-1-1
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Зачинено Відчиняється о 08:00
Харків, вул. Полтавський Шлях, 136
Всього: упаковка (1)
883,00 грн
Аптека оптових цін
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Зачинено Відчиняється о 08:00
Харків, просп. Малої Любові, 45
Всього: упаковка (1)
873,47 грн
Аптека 9-1-1
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Зачинено Відчиняється о 08:00
Харків, просп. Гагаріна, 165-Б
Всього: упаковка (1)
882,27 грн
Аптека низькі ціни №1
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Зачинено Відчиняється о 08:00
Харків, вул. Полтавський Шлях, 153
Всього: упаковка (1)
877,49 грн