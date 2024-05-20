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БАНДАЖ (ПОЯС) ПРОТИРАДИКУЛІТНИЙ 3063, розмір 1 сірий, №1 - Запоріжжя (475473) Лікарський препарат - ціни

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Запоріжжя (адресу не вказано)
Нажаль, препарат в аптеках міста Запоріжжя не найдено
В інших містах:
Аптека акс соціальна
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Зачинено Відчиняється о 08:00
Южне, просп. Миру, 19-Е
Всього: упаковка (1)
776,00 грн
Аптека акс соціальна
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Зачинено Відчиняється о 08:00
Одеса, вул. Бувалкіна Владислава, 47
Всього: упаковка (2)
776,00 грн
Аптека акс соціальна
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Зачинено Відчиняється о 08:00
Одеса, вул. Заболотного Академіка, 31
Всього: упаковка (1)
776,00 грн
Аптека enter
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Зачинено Відчиняється о 08:00
Одеса, вул. Корольова Академіка, 114/1
Всього: упаковка (1)
776,00 грн
Аптека акс соціальна
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Зачинено Відчиняється о 08:00
Лиманка, ж/м Радужний, 16/1
Всього: упаковка (1)
776,00 грн
Аптека 3і
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Зачинено Відчиняється о 08:00
Звягель, вул. Волі, 12-А
Всього: упаковка (1)
703,80 грн
Аптека 3і
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Зачинено Відчиняється о 08:00
Скала-Подільська, вул. Грушевського Михайла, 48
Всього: упаковка (1)
691,20 грн
Аптека 3і
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Зачинено Відчиняється о 08:00
Борщів, вул. Кондри Ярослава, 1
Всього: упаковка (1)
706,20 грн
Рівнеліки
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Зачинено Відчиняється о 08:00
Рівне, вул. Бандери Степана, 57
Всього: упаковка (1)
410,22 грн
Аптека 3і
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Зачинено Відчиняється о 08:00
Теребовля, вул. Князя Василька, 105-Б
Всього: упаковка (1)
678,70 грн
Рівнеліки
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Зачинено Відчиняється о 08:00
Дубно, вул. Галицького Данила, 18
Всього: упаковка (1)
349,21 грн
Аптека 3і
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Зачинено Відчиняється о 08:00
Івано-Франківськ, вул. Вовчинецька, 194
Всього: упаковка (1)
697,50 грн
Аптека 3і
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Зачинено Відчиняється о 08:00
Золочів, вул. Львівська, 5-Г
Всього: упаковка (1)
735,20 грн
Аптека 3і
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Зачинено Відчиняється о 08:00
Буськ, пл. Ринок, 21
Всього: упаковка (1)
716,40 грн
Аптека 3і
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Зачинено Відчиняється о 08:00
Бібрка, вул. Весела, 1
Всього: упаковка (1)
721,20 грн
Аптека 3і
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Зачинено Відчиняється о 08:00
Жидачів, вул. Кобзарева, 3
Всього: упаковка (1)
682,30 грн
Аптека 3і
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Зачинено Відчиняється о 08:00
Новий Розділ, просп. Шевченка Тараса, 15
Всього: упаковка (1)
911,20 грн
Аптека 3і
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Зачинено Відчиняється о 08:00
Винники, вул. Винна Гора, 5
Всього: упаковка (1)
699,00 грн
Аптека 3і
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Зачинено Відчиняється о 08:00
Миколаїв, вул. Шептицького, 26-А
Всього: упаковка (1)
911,20 грн
Сідус
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Відчинено Цілодобово
Львів, вул. Грінченка, 6
Всього: упаковка (1)
911,20 грн