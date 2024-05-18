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БАНДАЖ (ПОЯС) ПРОТИРАДИКУЛІТНИЙ 3063, розмір 4 сірий, №1 - Харків (469645) Лікарський препарат - ціни

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Харків (адресу не вказано)
Доступно в 36 аптеках
Аптека 9-1-1
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Відчинено Зачиняється за 08 хв
Харків, вул. Сковороди Григорія, 2-А
Всього: упаковка (1)
874,40 грн
Перша аптека
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Зачинено Відчиняється о 08:00
Харків, пл. Конституції, 20
Всього: упаковка (1)
880,28 грн
Аптека 9-1-1
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Зачинено Відчиняється о 08:00
Харків, пл. Конституції, 1
Всього: упаковка (2)
882,33 грн
Аптека 9-1-1
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Відчинено Зачиняється о 23:00
Харків, вул. Молочна, 6
Всього: упаковка (1)
883,95 грн
Аптека 9-1-1
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Відчинено Зачиняється за 08 хв
Харків, вул. Сумська, 23/34
Всього: упаковка (1)
878,87 грн
Аптека 9-1-1
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Відчинено Зачиняється о 23:00
Харків, вул. Сковороди Григорія, 74
Всього: упаковка (1)
877,07 грн
Аптека оптових цін
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Відчинено Зачиняється за 08 хв
Харків, просп. Гагаріна, 72
Всього: упаковка (1)
882,74 грн
Аптека доброго дня
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Зачинено Відчиняється о 08:00
Харків, вул. Сумська, 73
Всього: упаковка (1)
948,00
Економія: -296,90 грн
651,10 грн
Аптека оптових цін
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Зачинено Відчиняється о 08:00
Харків, вул. Полтавський Шлях, 41
Всього: упаковка (1)
873,60 грн
Аптека 9-1-1
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Відчинено Зачиняється за 08 хв
Харків, просп. Науки, 9
Всього: упаковка (1)
877,57 грн
Аптека 9-1-1
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Відчинено Зачиняється за 08 хв
Харків, вул. Павлова Академіка, 44-Б
Всього: упаковка (1)
875,34 грн
Аптека 9-1-1
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Відчинено Зачиняється о 23:00
Харків, вул. Космічна, 25
Всього: упаковка (1)
883,93 грн
Аптека оптових цін
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Відчинено Зачиняється за 08 хв
Харків, просп. Героїв Харкова, 124-А
Всього: упаковка (1)
882,54 грн
Аптека 9-1-1
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Відчинено Зачиняється за 08 хв
Харків, вул. Богомольця Академіка, 4
Всього: упаковка (1)
879,14 грн
Аптека оптових цін
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Зачинено Відчиняється о 08:00
Харків, пров. Електромеханічний, 1
Всього: упаковка (1)
880,72 грн
Аптека 9-1-1
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Зачинено Відчиняється о 08:00
Харків, вул. Полтавський Шлях, 136
Всього: упаковка (1)
876,24 грн
Аптека оптових цін
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Зачинено Відчиняється о 08:00
Харків, просп. Малої Любові, 45
Всього: упаковка (1)
874,70 грн
Аптека 9-1-1
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Зачинено Відчиняється о 08:00
Харків, просп. Гагаріна, 165-Б
Всього: упаковка (1)
874,93 грн
Аптека низькі ціни №1
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Зачинено Відчиняється о 08:00
Харків, вул. Полтавський Шлях, 153
Всього: упаковка (1)
876,27 грн
Аптека 9-1-1
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Відчинено Зачиняється за 08 хв
Харків, вул. Дерев'янка, 7
Всього: упаковка (1)
881,80 грн