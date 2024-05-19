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БАНДАЖ (ПОЯС) ПРОТИРАДИКУЛІТНИЙ 3063, розмір 6 сірий, №1 - Львів (469644) Лікарський препарат - ціни

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Львів (адресу не вказано)
Доступно в 6 аптеках
Аптека 3і
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Зачинено Відчиняється о 08:30
Львів, вул. Городоцька, 2
Всього: упаковка (1)
735,20 грн
Аптека 3і
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Зачинено Відчиняється о 08:00
Львів, просп. Чорновола В'ячеслава, 69-А
Всього: упаковка (1)
682,30 грн
Аптека 3і
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Зачинено Відчиняється о 08:00
Львів, вул. Куровця Івана-Теодозія, 10
Всього: упаковка (1)
735,20 грн
Аптека 3і
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Зачинено Відчиняється о 08:00
Львів, вул. Стрийська, 45-Ж
Всього: упаковка (1)
703,80 грн
Аптека 3і
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Зачинено Відчиняється о 08:00
Львів, вул. Шевченка Тараса, 360
Всього: упаковка (1)
685,00 грн
Аптека 3і
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Зачинено Відчиняється о 08:00
Львів, вул. Величковського, 38
Всього: упаковка (1)
911,20 грн
В інших містах:
Аптека 3і
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Відчинено Цілодобово
Сокільники, вул. Стрийська, 20
Всього: упаковка (1)
875,00 грн
Аптека 3і
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Зачинено Відчиняється о 08:00
Брюховичі, вул. Сухомлинського, 10
Всього: упаковка (1)
745,00 грн
Аптека 3і
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Зачинено Відчиняється о 07:00
Жовква, вул. Львівська, 76-А
Всього: упаковка (1)
867,80 грн
Аптека 3і
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Зачинено Відчиняється о 08:00
Городок, вул. Перемишльська, 18
Всього: упаковка (1)
911,20 грн
Аптека 3і
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Зачинено Відчиняється о 08:00
Бібрка, вул. Весела, 1
Всього: упаковка (1)
700,20 грн
Аптека 3і
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Зачинено Відчиняється о 08:00
Комарно, пл. Франка Івана, 17
Всього: упаковка (1)
705,50 грн
Аптека 3і
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Зачинено Відчиняється о 08:00
Буськ, пл. Ринок, 21
Всього: упаковка (1)
716,40 грн
Аптека 3і
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Зачинено Відчиняється о 08:00
Жидачів, вул. Кобзарева, 3
Всього: упаковка (1)
682,30 грн
Аптека 3і
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Зачинено Відчиняється о 08:00
Ходорів, вул. Грушевського Михайла, 65
Всього: упаковка (1)
688,20 грн
Аптека 3і
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Зачинено Відчиняється о 08:00
Золочів, вул. Львівська, 5-Г
Всього: упаковка (1)
735,20 грн
Еко аптека
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Зачинено Відчиняється о 08:00
Самбір, вул. Валова, 56-А
Всього: упаковка (1)
683,10 грн
Еко аптека
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Зачинено Відчиняється о 08:00
Самбір, вул. Шпитальна, 12-Г
Всього: упаковка (1)
688,27 грн
Аптека 3і
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Зачинено Відчиняється о 08:00
Добромиль, пл. Ринок, 2
Всього: упаковка (1)
634,40 грн
Аптека 3і
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Зачинено Відчиняється о 08:00
Калуш, вул. Дзвонарська, 15
Всього: упаковка (1)
664,30 грн