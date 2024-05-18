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БАНДАЖ (ПОЯС) ПРОТИРАДИКУЛІТНИЙ 3063, розмір 6 сірий, №1 - Дніпро (Дніпропетровськ) (469644) Лікарський препарат - ціни

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Дніпро (Дніпропетровськ) (адресу не вказано)
Нажаль, препарат в аптеках міста Дніпро (Дніпропетровськ) не найдено
В інших містах:
Житомирліки
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Відчинено Зачиняється о 21:00
Житомир, вул. Київська, 47
Всього: упаковка (1)
532,51 грн
Аптека 3і
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Відчинено Зачиняється о 20:00
Звягель, вул. Волі, 12-А
Всього: упаковка (1)
703,80 грн
Аптека 3і
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Відчинено Зачиняється о 22:00
Дунаївці, вул. Хмельницького Богдана, 21-Б
Всього: упаковка (1)
735,20 грн
Аптека 3і
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Відчинено Зачиняється о 20:00
Борщів, вул. Кондри Ярослава, 1
Всього: упаковка (1)
706,20 грн
Рівнеліки
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Відчинено Зачиняється о 20:00
Рівне, вул. Бандери Степана, 57
Всього: упаковка (1)
410,22 грн
Рівнеліки
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Відчинено Зачиняється о 21:00
Сарни, вул. Європейська, 9/2
Всього: упаковка (1)
683,10 грн
Аптека 3і
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Відчинено Зачиняється о 20:00
Монастириська, вул. Шевченка Тараса, 41
Всього: упаковка (1)
729,90 грн
Рівнеліки
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Відчинено Зачиняється о 20:00
Острожець, вул. Центральна, 61
Всього: упаковка (1)
355,94 грн
Рівнеліки
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Відчинено Зачиняється о 21:00
Вараш, м-н Будівельників, 19/1
Всього: упаковка (1)
524,71 грн
Волиньфарм
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Відчинено Зачиняється о 21:00
Ківерці, вул. Соборності, 5-А
Всього: упаковка (1)
646,76 грн
Волиньфарм
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Відчинено Зачиняється о 19:00
Луцьк, вул. Кравчука, 38
Всього: упаковка (1)
524,71 грн
Аптека 3і
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Відчинено Зачиняється о 22:00
Золочів, вул. Львівська, 5-Г
Всього: упаковка (1)
735,20 грн
Волиньфарм
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Відчинено Зачиняється о 21:00
Рожище, вул. Незалежності, 11
Всього: упаковка (1)
695,59 грн
Волиньфарм
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Відчинено Зачиняється о 19:00
Рожище, вул. Незалежності, 18
Всього: упаковка (1)
416,42 грн
Аптека 3і
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Відчинено Зачиняється о 20:00
Івано-Франківськ, вул. Вовчинецька, 194
Всього: упаковка (1)
697,50 грн
Аптека 3і
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Відчинено Зачиняється о 20:00
Буськ, пл. Ринок, 21
Всього: упаковка (1)
716,40 грн
Аптека 3і
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Відчинено Зачиняється о 19:00
Калуш, вул. Дзвонарська, 15
Всього: упаковка (1)
664,30 грн
Аптека 3і
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Відчинено Зачиняється о 20:00
Ходорів, вул. Грушевського Михайла, 65
Всього: упаковка (1)
688,20 грн
Аптека 3і
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Відчинено Зачиняється о 20:00
Бібрка, вул. Весела, 1
Всього: упаковка (1)
700,20 грн
Волиньфарм
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Відчинено Зачиняється о 20:00
Камінь-Каширський, вул. Шевченка, 9-И
Всього: упаковка (1)
688,27 грн