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БАНДАЖ (ПОЯС) ПРОТИРАДИКУЛІТНИЙ 3063, розмір 7 бежевий, №1 - Львів (429614) Лікарський препарат - ціни

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Львів (адресу не вказано)
Нажаль, препарат в аптеках міста Львів не найдено
В інших містах:
Біла ромашка
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Зачинено Відчиняється о 08:00
Іванків, вул. Ватутіна, 32
Всього: упаковка (1)
650,50
Економія: -19,52 грн
630,98 грн
Біла ромашка
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Зачинено Відчиняється о 08:00
Стоянка, вул. Київська, 10
Всього: упаковка (1)
516,25
Економія: -15,49 грн
500,76 грн
Біла ромашка
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Зачинено Відчиняється о 08:00
Білогородка, вул. Будівельників, 19
Всього: упаковка (1)
650,50
Економія: -19,52 грн
630,98 грн
Біла ромашка
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Зачинено Відчиняється о 08:00
Софіївська Борщагівка, вул. Соборна, 140-А
Всього: упаковка (1)
852,30
Економія: -25,57 грн
826,73 грн
Біла ромашка
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Зачинено Відчиняється о 08:00
Димер, вул. Соборна, 73
Всього: упаковка (1)
446,25
Економія: -13,39 грн
432,86 грн
Біла ромашка
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Зачинено Відчиняється о 08:00
Київ, вул. Щербаківського Данила, 58
Всього: упаковка (1)
748,05
Економія: -22,44 грн
725,61 грн
Біла ромашка
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Зачинено Відчиняється о 08:00
Київ, вул. Антоновича, 50
Всього: упаковка (1)
748,05
Економія: -22,44 грн
725,61 грн
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Зачинено Відчиняється о 09:00
Лісники, вул. Ватутіна, 170
Всього: упаковка (1)
516,25
Економія: -15,49 грн
500,76 грн
Біла ромашка
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Зачинено Відчиняється о 08:00
Хотянівка, вул. Валова, 2-В
Всього: упаковка (1)
748,05
Економія: -22,44 грн
725,61 грн
Біла ромашка
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Зачинено Відчиняється о 09:00
Київ, вул. Дніпровська Набережна, 12
Всього: упаковка (1)
852,30
Економія: -25,57 грн
826,73 грн
Біла ромашка
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Зачинено Відчиняється о 08:00
Славутич, кв-л Поліський, 60
Всього: упаковка (1)
852,30
Економія: -25,57 грн
826,73 грн
Біла ромашка
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Зачинено Відчиняється о 10:00
Чернігів, просп. Миру, 49
Всього: упаковка (2)
446,25
Економія: -13,39 грн
432,86 грн
Волиньфарм
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Зачинено Відчиняється о 08:00
Горохів, вул. Торгова, 5
Всього: упаковка (1)
275,51 грн
Волиньфарм
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Зачинено Відчиняється о 08:15
Рожище, вул. Незалежності, 11
Всього: упаковка (1)
438,33 грн
Волиньфарм
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Зачинено Відчиняється о 08:15
Стара Вижівка, вул. Незалежності, 48-Г
Всього: упаковка (1)
363,75 грн
В інших містах більше немає пропозицій з препаратом