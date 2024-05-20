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БАНДАЖ (ПОЯС) ПРОТИРАДИКУЛІТНИЙ 3063, розмір 2 сірий, №1 - Одеса (425505) Лікарський препарат - ціни

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Одеса (адресу не вказано)
Доступно в 5 аптеках
1 соціальна аптека
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Відчинено Зачиняється о 20:00
Одеса, вул. Ріхтера Святослава, 148
Всього: упаковка (1)
948,00
Економія: -315,70 грн
632,30 грн
Аптека доброго дня
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Відчинено Зачиняється о 19:00
Одеса, вул. Пантелеймонівська, 25
Всього: упаковка (1)
948,00
Економія: -315,70 грн
632,30 грн
Аптека доброго дня
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Відчинено Зачиняється о 19:00
Одеса, вул. Пантелеймонівська, 25
Всього: упаковка (1)
948,00
Економія: -315,70 грн
632,30 грн
Аптека бам
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Відчинено Зачиняється о 20:00
Одеса, дорога Фонтанська, 2
Всього: упаковка (2)
875,00 грн
Аптека доброго дня
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Відчинено Зачиняється о 20:00
Одеса, вул. Філатова Академіка, 2/1
Всього: упаковка (1)
948,00
Економія: -315,70 грн
632,30 грн
В інших містах:
1 соціальна аптека
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Відчинено Зачиняється о 21:00
Миколаїв, просп. Богоявленський, 338/1
Всього: упаковка (1)
839,00
Економія: -206,70 грн
632,30 грн
Подорожник
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Відчинено Зачиняється о 20:00
Арциз, вул. Соборна, 2-А
Всього: упаковка (1)
875,00 грн
Подорожник
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Відчинено Зачиняється о 18:00
Херсон, вул. Лавреньова, 12
Всього: упаковка (1)
875,00 грн
Подорожник
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Відчинено Зачиняється о 15:00
Херсон, перех. Мирний / Потьомкінська, 7/40-А
Всього: упаковка (1)
875,00 грн
Подорожник
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Відчинено Зачиняється о 16:00
Херсон, вул. Університетська, 122
Всього: упаковка (1)
875,00 грн
1 соціальна аптека
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Відчинено Зачиняється о 21:00
Подільськ, пров. Незалежності, 1-А
Всього: упаковка (1)
839,00
Економія: -206,70 грн
632,30 грн
1 соціальна аптека
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Подільськ, пл. Базарна, 2-А
Всього: упаковка (1)
839,00
Економія: -206,70 грн
632,30 грн
1 соціальна аптека
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Відчинено Зачиняється о 20:00
Новий Буг, вул. Гагаріна Юрія, 7
Всього: упаковка (1)
839,00
Економія: -206,70 грн
632,30 грн
Подорожник
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Відчинено Зачиняється о 21:00
Новоукраїнка, вул. Соборна, 80
Всього: упаковка (1)
875,00 грн
Подорожник
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Відчинено Зачиняється о 19:00
Компаніївка, вул. Вишнева, 11-В
Всього: упаковка (1)
875,00 грн
Подорожник
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Відчинено Зачиняється о 20:30
Смоліне, вул. Козакова, 17-Д
Всього: упаковка (1)
875,00 грн
1 соціальна аптека
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Відчинено Зачиняється о 20:00
Кривий Ріг, просп. Південний, 35
Всього: упаковка (1)
839,00
Економія: -206,70 грн
632,30 грн
1 соціальна аптека
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Відчинено Зачиняється о 20:00
Кривий Ріг, вул. Алмазна, 22-Б
Всього: упаковка (1)
948,00
Економія: -315,70 грн
632,30 грн
Подорожник
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Відчинено Зачиняється о 20:00
Теплик, вул. Незалежності, 38
Всього: упаковка (1)
875,00 грн
Подорожник
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Відчинено Зачиняється о 21:00
Кропивницький, пров. Фортечний, 21-Д
Всього: упаковка (1)
875,00 грн