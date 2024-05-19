Всі аптеки України
Медичні виробиКорекційні і корсетні виробиБандажібандажі лікувально-профілактичніБАНДАЖ (ПОЯС) ПРОТИРАДИКУЛІТНИЙЦіни в аптеках

БАНДАЖ (ПОЯС) ПРОТИРАДИКУЛІТНИЙ 3063, розмір 2 сірий, №1 - Львів (425505) Лікарський препарат - ціни

  • Про препарат
  • Ціни
  • Карта
Львів (адресу не вказано)
Доступно в 21 аптеці
Подорожник
Детальніше
Зачинено Відчиняється о 05:00
Львів, пл. Міцкевича, 6/7
Всього: упаковка (1)
875,00 грн
Подорожник
Детальніше
Зачинено Відчиняється о 08:00
Львів, вул. Городоцька, 149
Всього: упаковка (1)
875,00 грн
Аптека доброго дня
Детальніше
Зачинено Відчиняється о 08:00
Львів, вул. Городоцька, 153
Всього: упаковка (1)
839,00
Економія: -206,70 грн
632,30 грн
Подорожник
Детальніше
Зачинено Відчиняється о 08:00
Львів, вул. Руставелі Шота, 44
Всього: упаковка (1)
875,00 грн
1 соціальна аптека
Детальніше
Зачинено Відчиняється о 08:00
Львів, просп. Чорновола В'ячеслава, 43-А
Всього: упаковка (1)
839,00
Економія: -206,70 грн
632,30 грн
Подорожник
Детальніше
Зачинено Відчиняється о 05:00
Львів, вул. Руфа Юрія, 15
Всього: упаковка (1)
875,00 грн
Подорожник
Детальніше
Зачинено Відчиняється о 05:00
Львів, просп. Чорновола В'ячеслава, 95
Всього: упаковка (2)
875,00 грн
1 соціальна аптека
Детальніше
Зачинено Відчиняється о 08:00
Львів, вул. Петлюри Симона, 17
Всього: упаковка (1)
839,00
Економія: -206,70 грн
632,30 грн
Ощад аптека
Детальніше
Зачинено Відчиняється о 08:00
Львів, вул. Зелена, 115-А
Всього: упаковка (1)
875,00 грн
Подорожник
Детальніше
Зачинено Відчиняється о 08:00
Львів, вул. Навроцького, 23
Всього: упаковка (1)
875,00 грн
Подорожник
Детальніше
Зачинено Відчиняється о 08:00
Львів, вул. Навроцького, 23
Всього: упаковка (2)
875,00 грн
Аптека доброго дня
Детальніше
Зачинено Відчиняється о 09:00
Львів, вул. Стрийська, 45
Всього: упаковка (5)
948,00
Економія: -315,70 грн
632,30 грн
Подорожник
Детальніше
Зачинено Відчиняється о 05:00
Львів, вул. Величковського, 1-Б
Всього: упаковка (3)
875,00 грн
Аптека 3і
Детальніше
Зачинено Відчиняється о 08:00
Львів, просп. Чорновола В'ячеслава, 69-А
Всього: упаковка (1)
682,30 грн
Аптека 3і
Детальніше
Зачинено Відчиняється о 08:00
Львів, вул. Тернопільська, 21-Е
Всього: упаковка (2)
670,30 грн
Аптека 3і
Детальніше
Зачинено Відчиняється о 08:00
Львів, вул. Володимира Великого, 51
Всього: упаковка (1)
691,20 грн
Аптека 3і
Детальніше
Зачинено Відчиняється о 08:00
Львів, вул. Угорська, 12
Всього: упаковка (1)
670,30 грн
Аптека 3і
Детальніше
Відчинено Цілодобово
Львів, вул. Городоцька, 212
Всього: упаковка (1)
694,20 грн
Аптека 3і
Детальніше
Зачинено Відчиняється о 09:00
Львів, вул. Щирецька, 36
Всього: упаковка (1)
867,80 грн
Аптека 3і
Детальніше
Зачинено Відчиняється о 08:00
Львів, вул. Пасічна, 90
Всього: упаковка (2)
867,80 грн