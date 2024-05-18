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БАНДАЖ (ПОЯС) ПРОТИРАДИКУЛІТНИЙ 3063, розмір 2 сірий, №1 - Харків (425505) Лікарський препарат - ціни

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Харків (адресу не вказано)
Доступно в 2 аптеках
Аптека доброго дня
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Зачинено Відчиняється о 08:00
Харків, вул. Сумська, 73
Всього: упаковка (1)
948,00
Економія: -316,10 грн
631,90 грн
Аптека бам
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Зачинено Відчиняється о 07:30
Харків, просп. Людвіга Свободи, 39
Всього: упаковка (1)
875,00 грн
В інших містах:
Подорожник
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Зачинено Відчиняється о 08:00
Охтирка, вул. Левченка, 21
Всього: упаковка (1)
875,00 грн
1 соціальна аптека
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Зачинено Відчиняється о 08:00
Лозова, вул. Благовіщенська, 13
Всього: упаковка (1)
948,00
Економія: -316,10 грн
631,90 грн
1 соціальна аптека
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Зачинено Відчиняється о 08:00
Лозова, м-н 1-й, 23
Всього: упаковка (1)
948,00
Економія: -316,10 грн
631,90 грн
Аптека бам
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Відчинено Зачиняється за 08 хв
Полтава, вул. Алмазна, 6/11
Всього: упаковка (2)
875,00 грн
Подорожник
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Відчинено Зачиняється за 08 хв
Полтава, вул. 23-го Вересня, 11
Всього: упаковка (2)
875,00 грн
Аптека доброго дня
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Відчинено Зачиняється за 08 хв
Зіньків, вул. Воздвиженська, 24
Всього: упаковка (1)
839,00
Економія: -207,10 грн
631,90 грн
Подорожник
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Зачинено Відчиняється о 07:00
Зіньків, вул. Петровського Івана, 21
Всього: упаковка (2)
875,00 грн
Подорожник
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Зачинено Відчиняється о 08:00
Суми, вул. Троїцька, 21
Всього: упаковка (2)
875,00 грн
Подорожник
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Зачинено Відчиняється о 08:00
Суми, вул. Іллінська, 12
Всього: упаковка (1)
875,00 грн
Аптека бам
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Відчинено Зачиняється за 08 хв
Суми, вул. Металургів, 16
Всього: упаковка (2)
875,00 грн
Регіональна аптечна мережа руан
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Зачинено Відчиняється о 08:00
Черкаське, вул. Лісна, 9-Б
Всього: упаковка (1)
948,00
Економія: -316,10 грн
631,90 грн
Регіональна аптечна мережа руан
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Відчинено Зачиняється за 08 хв
Тернівка, вул. Маяковського, 19
Всього: упаковка (1)
839,00
Економія: -207,10 грн
631,90 грн
Аптека доброго дня
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Відчинено Зачиняється за 08 хв
Тернівка, вул. Харківська, 26
Всього: упаковка (1)
839,00
Економія: -207,10 грн
631,90 грн
Регіональна аптечна мережа руан
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Зачинено Відчиняється о 07:00
Павлоград, вул. Незалежності, 145
Всього: упаковка (1)
839,00
Економія: -207,10 грн
631,90 грн
Регіональна аптечна мережа руан
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Відчинено Зачиняється за 08 хв
Новомосковськ, вул. Гетьманська, 40-А
Всього: упаковка (1)
839,00
Економія: -207,10 грн
631,90 грн
Аптека доброго дня
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Відчинено Зачиняється о 23:00
Новомосковськ, вул. Гетьманська, 32-Б
Всього: упаковка (1)
839,00
Економія: -207,10 грн
631,90 грн
1 соціальна аптека
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Відчинено Зачиняється за 08 хв
Новомосковськ, вул. Сучкова, 36
Всього: упаковка (1)
839,00
Економія: -207,10 грн
631,90 грн
Регіональна аптечна мережа руан
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Зачинено Відчиняється о 07:00
Новомосковськ, пл. Соборна, 2-А
Всього: упаковка (1)
839,00
Економія: -207,10 грн
631,90 грн