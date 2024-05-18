Всі аптеки України
Медичні виробиКорекційні і корсетні виробиБандажібандажі лікувально-профілактичніБАНДАЖ (ПОЯС) ПРОТИРАДИКУЛІТНИЙЦіни в аптеках

БАНДАЖ (ПОЯС) ПРОТИРАДИКУЛІТНИЙ 3063 розмір 6, №1 - Харків (401562) Лікарський препарат - ціни

  • Про препарат
  • Ціни
  • Карта
Харків (адресу не вказано)
Нажаль, препарат в аптеках міста Харків не найдено
В інших містах:
Біла ромашка
Детальніше
Відчинено Зачиняється о 22:00
Чернігів, просп. Миру, 49
Всього: упаковка (1)
852,30
Економія: -25,57 грн
826,73 грн
Біла ромашка
Детальніше
Відчинено Зачиняється о 22:00
Київ, шосе Харківське, 168
Всього: упаковка (1)
748,05
Економія: -22,44 грн
725,61 грн
Біла ромашка
Детальніше
Відчинено Зачиняється о 23:00
Київ, вул. Дніпровська Набережна, 12
Всього: упаковка (1)
650,50
Економія: -19,52 грн
630,98 грн
Детальніше
Зачинено Відчиняється о 09:00
Лісники, вул. Ватутіна, 170
Всього: упаковка (1)
650,50
Економія: -19,52 грн
630,98 грн
Біла ромашка
Детальніше
Відчинено Зачиняється о 23:00
Київ, вул. Антоновича, 50
Всього: упаковка (1)
852,30
Економія: -25,57 грн
826,73 грн
Біла ромашка
Детальніше
Відчинено Зачиняється о 22:00
Київ, вул. Щербаківського Данила, 58
Всього: упаковка (1)
852,30
Економія: -25,57 грн
826,73 грн
Біла ромашка
Детальніше
Відчинено Зачиняється о 22:00
Васильків, вул. Соборна, 64/1
Всього: упаковка (1)
446,25
Економія: -13,39 грн
432,86 грн
Біла ромашка
Детальніше
Відчинено Зачиняється о 22:00
Софіївська Борщагівка, вул. Соборна, 140-А
Всього: упаковка (1)
852,30
Економія: -25,57 грн
826,73 грн
Біла ромашка
Детальніше
Відчинено Зачиняється за 08 хв
Димер, вул. Соборна, 73
Всього: упаковка (1)
852,30
Економія: -25,57 грн
826,73 грн
Біла ромашка
Детальніше
Відчинено Зачиняється за 08 хв
Білогородка, вул. Будівельників, 19
Всього: упаковка (1)
852,30
Економія: -25,57 грн
826,73 грн
Біла ромашка
Детальніше
Відчинено Зачиняється за 08 хв
Стоянка, вул. Київська, 10
Всього: упаковка (1)
852,30
Економія: -25,57 грн
826,73 грн
Біла ромашка
Детальніше
Відчинено Зачиняється о 22:00
Біла Церква, вул. Ярослава Мудрого, 40
Всього: упаковка (1)
516,25
Економія: -15,49 грн
500,76 грн
Біла ромашка
Детальніше
Відчинено Зачиняється за 08 хв
Іванків, вул. Ватутіна, 32
Всього: упаковка (2)
650,50
Економія: -19,52 грн
630,98 грн
D.s.
Детальніше
Зачинено Відчиняється о 08:00
Хмельницький, просп. Миру, 88
Всього: упаковка (1)
798,30 грн
D.s.
Детальніше
Зачинено Відчиняється о 08:00
Кам'янець-Подільський, просп. Грушевського, 42-А
Всього: упаковка (1)
347,85 грн
D.s.
Детальніше
Зачинено Відчиняється о 10:00
Львів, вул. Словацького, 2
Всього: упаковка (1)
688,60 грн
D.s.
Детальніше
Зачинено Відчиняється о 09:00
Львів, вул. Огієнка Івана, 10
Всього: упаковка (1)
688,95 грн
D.s.
Детальніше
Зачинено Відчиняється о 09:00
Львів, вул. Шевченка Тараса, 17
Всього: упаковка (1)
688,95 грн
D.s.
Детальніше
Зачинено Відчиняється о 09:00
Львів, вул. Княгині Ольги, 100-К
Всього: упаковка (1)
688,95 грн
D.s.
Детальніше
Зачинено Відчиняється о 09:30
Сокільники, вул. Лесі Українки, 21
Всього: упаковка (1)
773,40 грн