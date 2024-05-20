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БАНДАЖ (ПОЯС) ПРОТИРАДИКУЛІТНИЙ 3063 розмір 5, №1 - Одеса (401561) Лікарський препарат - ціни

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Одеса (адресу не вказано)
Доступно в 6 аптеках
Аптека акс соціальна
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Відчинено Зачиняється о 21:00
Одеса, вул. Левітана, 101
Всього: упаковка (1)
788,00 грн
Біла ромашка
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Відчинено Зачиняється о 22:00
Одеса, дорога Фонтанська, 58/1
Всього: упаковка (1)
852,30
Економія: -25,57 грн
826,73 грн
Аптека акс соціальна
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Відчинено Зачиняється о 21:00
Одеса, вул. Корольова Академіка, 33
Всього: упаковка (1)
788,00 грн
Аптека enter
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Відчинено Зачиняється о 21:00
Одеса, вул. Корольова Академіка, 114/1
Всього: упаковка (2)
787,80 грн
Аптека акс соціальна
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Відчинено Зачиняється о 21:00
Одеса, просп. Добровольського, 73
Всього: упаковка (1)
788,00 грн
Аптека акс соціальна
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Відчинено Зачиняється о 21:00
Одеса, вул. Бувалкіна Владислава, 1
Всього: упаковка (1)
788,00 грн
В інших містах:
Аптека акс соціальна
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Відчинено Зачиняється о 20:00
Чорноморськ, вул. Спортивна, 14-Д
Всього: упаковка (1)
788,00 грн
D.s.
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Відчинено Зачиняється о 19:00
Новий Буг, вул. Гагаріна Юрія, 11/3
Всього: упаковка (1)
699,36 грн
Біла ромашка
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Відчинено Зачиняється о 21:00
Вінниця, вул. 600-річчя, 17-Е
Всього: упаковка (1)
852,30
Економія: -25,57 грн
826,73 грн
Біла ромашка
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Відчинено Зачиняється о 22:00
Вінниця, вул. Келецька, 121
Всього: упаковка (1)
551,25
Економія: -16,54 грн
534,71 грн
Біла ромашка
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Відчинено Зачиняється о 21:00
Канів, вул. Енергетиків, 12-А
Всього: упаковка (1)
650,50
Економія: -19,52 грн
630,98 грн
Біла ромашка
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Відчинено Зачиняється о 21:00
Сквира, вул. Соборна, 7
Всього: упаковка (1)
650,50
Економія: -19,52 грн
630,98 грн
Біла ромашка
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Відчинено Зачиняється о 22:00
Біла Церква, вул. Ярослава Мудрого, 40
Всього: упаковка (1)
852,30
Економія: -25,57 грн
826,73 грн
Біла ромашка
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Відчинено Зачиняється о 21:00
Фастів, вул. Мазепи Івана, 6
Всього: упаковка (1)
650,50
Економія: -19,52 грн
630,98 грн
Біла ромашка
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Чернівці, вул. Головна, 265-А
Всього: упаковка (1)
748,05
Економія: -22,44 грн
725,61 грн
Подорожник
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Відчинено Зачиняється о 21:00
Чернівці, вул. Еріха Кольбенгаєра, 2
Всього: упаковка (1)
344,99
Економія: -71,35 грн
273,64 грн
Біла ромашка
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Відчинено Зачиняється о 22:00
Васильків, вул. Соборна, 64/1
Всього: упаковка (1)
852,30
Економія: -25,57 грн
826,73 грн
Біла ромашка
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Відчинено Зачиняється о 22:00
Ходосівка, шосе Обухівське-1, 16
Всього: упаковка (1)
852,30
Економія: -25,57 грн
826,73 грн
Біла ромашка
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Відчинено Зачиняється о 21:00
Лісники, вул. Ватутіна, 164-А
Всього: упаковка (1)
446,30
Економія: -13,39 грн
432,91 грн
Біла ромашка
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Відчинено Зачиняється о 21:00
Віта-Поштова, вул. Звенигородська, 200-Д
Всього: упаковка (2)
852,30
Економія: -25,57 грн
826,73 грн