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БАНДАЖ (ПОЯС) ПРОТИРАДИКУЛІТНИЙ 3063 розмір 5, №1 - Львів (401561) Лікарський препарат - ціни

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Львів (адресу не вказано)
Доступно в 4 аптеках
D.s.
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Зачинено Відчиняється о 08:00
Львів, вул. Огієнка Івана, 10
Всього: упаковка (1)
688,95 грн
D.s.
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Зачинено Відчиняється о 08:00
Львів, вул. Шевченка Тараса, 17
Всього: упаковка (1)
688,95 грн
D.s.
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Зачинено Відчиняється о 08:00
Львів, вул. Княгині Ольги, 100-К
Всього: упаковка (1)
688,95 грн
Біла ромашка
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Зачинено Відчиняється о 08:00
Львів, вул. Мазепи, 1-Б
Всього: упаковка (1)
748,05
Економія: -22,44 грн
725,61 грн
В інших містах:
Біла ромашка
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Зачинено Відчиняється о 08:00
Червоноград, вул. Героїв Майдану, 10
Всього: упаковка (1)
650,50
Економія: -19,52 грн
630,98 грн
Біла ромашка
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Зачинено Відчиняється о 08:00
Івано-Франківськ, вул. Вовчинецька, 190
Всього: упаковка (1)
748,05
Економія: -22,44 грн
725,61 грн
D.s.
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Зачинено Відчиняється о 08:00
Свалява, вул. Київська, 8/1
Всього: упаковка (1)
604,40 грн
D.s.
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Зачинено Відчиняється о 08:00
Свалява, вул. Головна, 55
Всього: упаковка (1)
525,55 грн
Аптека бам
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Зачинено Відчиняється о 08:00
Мукачево, вул. Новака Андрія, 11/2
Всього: упаковка (1)
297,99
Економія: -24,35 грн
273,64 грн
D.s.
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Зачинено Відчиняється о 08:00
Мукачево, вул. Духновича Олександра, 2
Всього: упаковка (1)
688,60 грн
D.s.
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Зачинено Відчиняється о 08:00
Ужгород, вул. Капушанська, 15-А
Всього: упаковка (1)
776,15 грн
D.s.
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Зачинено Відчиняється о 08:00
Виноградів, вул. Шевченка Тараса, 8-Б
Всього: упаковка (1)
776,15 грн
D.s.
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Зачинено Відчиняється о 08:00
Виноградів, вул. Миру, 71
Всього: упаковка (1)
688,60 грн
D.s.
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Зачинено Відчиняється о 08:00
Хмельницький, просп. Миру, 88
Всього: упаковка (1)
798,30 грн
Подорожник
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Зачинено Відчиняється о 08:00
Чернівці, вул. Еріха Кольбенгаєра, 2
Всього: упаковка (1)
344,99
Економія: -71,35 грн
273,64 грн
Біла ромашка
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Чернівці, вул. Головна, 265-А
Всього: упаковка (1)
748,05
Економія: -22,44 грн
725,61 грн
Біла ромашка
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Зачинено Відчиняється о 08:00
Вінниця, вул. Келецька, 121
Всього: упаковка (1)
551,25
Економія: -16,54 грн
534,71 грн
Біла ромашка
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Зачинено Відчиняється о 08:00
Вінниця, вул. 600-річчя, 17-Е
Всього: упаковка (1)
852,30
Економія: -25,57 грн
826,73 грн
Біла ромашка
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Зачинено Відчиняється о 08:00
Житомир, вул. Грушевського Михайла, 5
Всього: упаковка (1)
748,05
Економія: -22,44 грн
725,61 грн
Біла ромашка
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Зачинено Відчиняється о 08:00
Коростишів, вул. Київська, 66
Всього: упаковка (1)
446,25
Економія: -13,39 грн
432,86 грн