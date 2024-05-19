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БАНДАЖ (ПОЯС) ПРОТИРАДИКУЛІТНИЙ 3063, розмір 4, №1 - Львів (369201) Лікарський препарат - ціни

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Львів (адресу не вказано)
Доступно в 7 аптеках
D.s.
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Зачинено Відчиняється о 09:00
Львів, вул. Словацького, 2
Всього: упаковка (1)
791,85 грн
D.s.
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Зачинено Відчиняється о 08:00
Львів, вул. Шевченка Тараса, 17
Всього: упаковка (1)
688,95 грн
D.s.
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Зачинено Відчиняється о 09:00
Львів, просп. Шевченка Тараса, 22
Всього: упаковка (1)
688,60 грн
D.s.
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Зачинено Відчиняється о 08:00
Львів, вул. Княгині Ольги, 100-К
Всього: упаковка (1)
688,95 грн
Біла ромашка
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Зачинено Відчиняється о 08:00
Львів, вул. Садова, 2-А
Всього: упаковка (1)
852,30
Економія: -25,57 грн
826,73 грн
Біла ромашка
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Зачинено Відчиняється о 08:00
Львів, вул. Наукова, 35-А
Всього: упаковка (1)
748,05
Економія: -22,44 грн
725,61 грн
D.s.
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Зачинено Відчиняється о 08:00
Львів, вул. Стрийська, 107
Всього: упаковка (1)
791,85 грн
В інших містах:
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Зачинено Відчиняється о 08:00
Дрогобич, вул. Володимира Великого, 1-Р
Всього: упаковка (1)
748,05
Економія: -22,44 грн
725,61 грн
Біла ромашка
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Відчинено Цілодобово
Трускавець, вул. Стебницька, 43-А
Всього: упаковка (1)
748,05
Економія: -22,44 грн
725,61 грн
Біла ромашка
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Зачинено Відчиняється о 08:00
Івано-Франківськ, вул. Вовчинецька, 190
Всього: упаковка (1)
852,25
Економія: -25,57 грн
826,68 грн
D.s.
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Зачинено Відчиняється о 08:00
Івано-Франківськ, вул. Дністровська, 16-А
Всього: упаковка (1)
791,85 грн
Біла ромашка
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Зачинено Відчиняється о 08:00
Луцьк, просп. Соборності, 22-Б
Всього: упаковка (1)
852,30
Економія: -25,57 грн
826,73 грн
D.s.
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Зачинено Відчиняється о 08:00
Свалява, вул. Київська, 8/1
Всього: упаковка (1)
688,60 грн
D.s.
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Зачинено Відчиняється о 08:00
Свалява, вул. Головна, 55
Всього: упаковка (2)
791,85 грн
D.s.
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Зачинено Відчиняється о 08:00
Мукачево, вул. Духновича Олександра, 2
Всього: упаковка (1)
688,60 грн
D.s.
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Зачинено Відчиняється о 08:00
Мукачево, пл. Кирила і Мефодія, 26
Всього: упаковка (1)
791,85 грн
D.s.
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Зачинено Відчиняється о 08:00
Ужгород, вул. Капушанська, 15-А
Всього: упаковка (1)
791,85 грн
D.s.
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Зачинено Відчиняється о 08:00
Рахів, вул. Миру, 22
Всього: упаковка (1)
445,40 грн
D.s.
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Зачинено Відчиняється о 08:00
Виноградів, вул. Шевченка Тараса, 8-Б
Всього: упаковка (1)
791,85 грн
D.s.
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Зачинено Відчиняється о 08:00
Виноградів, вул. Станційна, 2/1
Всього: упаковка (1)
791,85 грн