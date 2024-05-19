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БАНДАЖ (ПОЯС) ПРОТИРАДИКУЛІТНИЙ 3063, розмір 3, №1 - Львів (369200) Лікарський препарат - ціни

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Львів (адресу не вказано)
Доступно в 7 аптеках
D.s.
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Зачинено Відчиняється о 08:00
Львів, вул. Огієнка Івана, 10
Всього: упаковка (1)
751,60 грн
D.s.
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Зачинено Відчиняється о 09:00
Львів, вул. Словацького, 2
Всього: упаковка (1)
751,60 грн
D.s.
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Зачинено Відчиняється о 08:00
Львів, вул. Шевченка Тараса, 17
Всього: упаковка (1)
688,95 грн
Біла ромашка
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Зачинено Відчиняється о 08:00
Львів, вул. Мазепи, 1-Б
Всього: упаковка (1)
748,05
Економія: -22,44 грн
725,61 грн
D.s.
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Зачинено Відчиняється о 09:00
Львів, вул. Широка, 87
Всього: упаковка (1)
688,60 грн
Біла ромашка
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Зачинено Відчиняється о 08:00
Львів, вул. Наукова, 35-А
Всього: упаковка (1)
748,05
Економія: -22,44 грн
725,61 грн
D.s.
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Зачинено Відчиняється о 08:00
Львів, вул. Стрийська, 107
Всього: упаковка (1)
751,60 грн
В інших містах:
D.s.
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Зачинено Відчиняється о 08:00
Свалява, вул. Київська, 8/1
Всього: упаковка (2)
688,95 грн
D.s.
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Зачинено Відчиняється о 08:00
Свалява, вул. Головна, 55
Всього: упаковка (1)
751,60 грн
D.s.
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Зачинено Відчиняється о 08:00
Мукачево, вул. Духновича Олександра, 2
Всього: упаковка (1)
751,60 грн
D.s.
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Зачинено Відчиняється о 08:00
Мукачево, пл. Кирила і Мефодія, 26
Всього: упаковка (1)
525,55 грн
D.s.
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Зачинено Відчиняється о 08:00
Ужгород, вул. Капушанська, 15-А
Всього: упаковка (1)
751,60 грн
D.s.
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Відчинено Цілодобово
Нетішин, просп. Незалежності, 22-Б
Всього: упаковка (1)
751,60 грн
D.s.
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Зачинено Відчиняється о 08:00
Рахів, вул. Миру, 22
Всього: упаковка (1)
688,95 грн
D.s.
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Зачинено Відчиняється о 08:00
Виноградів, вул. Шевченка Тараса, 8-Б
Всього: упаковка (2)
751,60 грн
D.s.
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Зачинено Відчиняється о 08:00
Виноградів, вул. Миру, 71
Всього: упаковка (1)
688,60 грн
D.s.
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Зачинено Відчиняється о 08:00
Ізяслав, вул. Шевченка, 40-Б
Всього: упаковка (1)
688,95 грн
D.s.
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Зачинено Відчиняється о 08:00
Берегове, пл. Кошута, 5
Всього: упаковка (1)
525,55 грн
Біла ромашка
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Зачинено Відчиняється о 08:00
Іванків, вул. Ватутіна, 32
Всього: упаковка (1)
852,30
Економія: -25,57 грн
826,73 грн
Біла ромашка
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Відчинено Цілодобово
Буча, бульв. Бірюкова Леоніда, 2
Всього: упаковка (1)
852,30
Економія: -25,57 грн
826,73 грн