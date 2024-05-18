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БАНДАЖ (ПОЯС) ПРОТИРАДИКУЛІТНИЙ 3063, розмір 3, №1 - Дніпро (Дніпропетровськ) (369200) Лікарський препарат - ціни

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Дніпро (Дніпропетровськ) (адресу не вказано)
Нажаль, препарат в аптеках міста Дніпро (Дніпропетровськ) не найдено
В інших містах:
D.s.
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Відчинено Зачиняється за 13 хв
Миколаїв, просп. Миру, 2-Г
Всього: упаковка (1)
751,60 грн
Біла ромашка
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Відчинено Зачиняється о 22:00
Київ, шосе Харківське, 168
Всього: упаковка (1)
852,30
Економія: -25,57 грн
826,73 грн
Будь здоровий
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Відчинено Зачиняється о 22:00
Київ, вул. Гришка Михайла, 5
Всього: упаковка (1)
852,25
Економія: -25,57 грн
826,68 грн
Біла ромашка
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Відчинено Зачиняється о 23:00
Київ, вул. Дніпровська Набережна, 12
Всього: упаковка (1)
852,30
Економія: -25,57 грн
826,73 грн
Біла ромашка
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Відчинено Зачиняється о 21:00
Київ, вул. Антоновича, 176
Всього: упаковка (1)
852,30
Економія: -25,57 грн
826,73 грн
Біла ромашка
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Відчинено Зачиняється о 23:00
Київ, пл. Спортивна, 1-А
Всього: упаковка (1)
852,30
Економія: -25,57 грн
826,73 грн
Біла ромашка
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Відчинено Зачиняється о 22:00
Київ, вул. Здановської Юлії, 73-А
Всього: упаковка (1)
650,50
Економія: -19,52 грн
630,98 грн
Біла ромашка
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Відчинено Зачиняється о 23:00
Київ, вул. Антоновича, 50
Всього: упаковка (2)
748,05
Економія: -22,44 грн
725,61 грн
Біла ромашка
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Відчинено Зачиняється о 22:00
Гатне, вул. Київська, 2-В
Всього: упаковка (1)
852,25
Економія: -25,57 грн
826,68 грн
Біла ромашка
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Відчинено Зачиняється о 22:00
Одеса, дорога Фонтанська, 58/1
Всього: упаковка (1)
852,30
Економія: -25,57 грн
826,73 грн
Біла ромашка
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Відчинено Зачиняється о 21:00
Віта-Поштова, вул. Звенигородська, 200-Д
Всього: упаковка (1)
852,30
Економія: -25,57 грн
826,73 грн
Біла ромашка
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Відчинено Зачиняється о 21:00
Крюківщина, вул. Богуна Івана, 2-А
Всього: упаковка (1)
852,30
Економія: -25,57 грн
826,73 грн
Біла ромашка
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Відчинено Зачиняється о 21:00
Вишневе, вул. Європейська, 30
Всього: упаковка (1)
852,30
Економія: -25,57 грн
826,73 грн
Біла ромашка
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Відчинено Зачиняється о 22:00
Софіївська Борщагівка, вул. Київська, 36
Всього: упаковка (1)
748,05
Економія: -22,44 грн
725,61 грн
Біла ромашка
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Відчинено Зачиняється о 22:00
Київ, вул. Бережанська, 22
Всього: упаковка (1)
650,50
Економія: -19,52 грн
630,98 грн
Біла ромашка
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Відчинено Зачиняється о 22:00
Київ, вул. Щербаківського Данила, 58
Всього: упаковка (1)
650,50
Економія: -19,52 грн
630,98 грн
Біла ромашка
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Відчинено Зачиняється о 22:00
Софіївська Борщагівка, вул. Соборна, 140-А
Всього: упаковка (1)
852,25
Економія: -25,57 грн
826,68 грн
Біла ромашка
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Відчинено Зачиняється о 22:00
Петропавлівська Борщагівка, вул. Садова, 1-Г
Всього: упаковка (2)
852,30
Економія: -25,57 грн
826,73 грн
Біла ромашка
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Відчинено Зачиняється о 21:00
Стоянка, вул. Київська, 10
Всього: упаковка (1)
852,30
Економія: -25,57 грн
826,73 грн
Біла ромашка
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Відчинено Цілодобово
Буча, бульв. Бірюкова Леоніда, 2
Всього: упаковка (1)
852,30
Економія: -25,57 грн
826,73 грн